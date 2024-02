Ex-namorada de Nicolas Prattes desabafa após ator assumir Sabrina Sato

Luiza Caldi, ex-namorada de Nicolas Prattes, surgiu reflexiva nas redes sociais após ator assumir romance com Sabrina Sato. "A vida é cíclica"

Na última quarta-feira, 28, Nicolas Prattes e Sabrina Sato assumiram que estão vivendo um romance após uma série de especulações. No mesmo dia, a ex do ator, Luiza Caldi, fez uma postagem em seu perfil no Instagram em tom de desabafo.

"Aqueles dias que você fica: 'oxe, como você é boba. Pra que estava chorando tanto ontem? A vida é linda", iniciou ela.

"Quando aquele momento difícil passa e você vê que ele não foi maior que você.. ou aqueles dias que, sem motivo algum, dá vontade de comprar flores, andar pela rua dançando, cantar o dia todo, ligar uma música alta e abri um vinho.. que delícia de sensação. Ou aquela pós-tpm que você entende porque sofreu tanto, do fundo da alma, só porque viu que o pó de café acabou, daí tudo volta a fazer sentido... A vida é cíclica.. vão ter dias difíceis, mas esses dias gostosos vêm logo em seguida. Se permita sentir", completou na legenda da publicação.

Luiza Caldi, que é dentista e foi bailarina do Faustão, estava em um relacionamento com Nicolas Prattes há um ano quando o término foi anunciado em dezembro do ano passado. Logo depois, começaram a surgir rumores de um romance entre o ator e Sabrina Sato, confirmado por ele no carnaval.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luiza Cåldi (@luizacaldi)

Sabrina Sato e Nicolas Prattes esbanjam paixão em vídeo inédito de viagem

Sabrina Sato e Nicolas Prattes até tentaram, mas não conseguiram esconder a paixão que sentem um pelo outro por muito tempo! Na noite da última quarta-feira, 28, o ator decidiu abrir o jogo sobre seu romance e compartilhou o primeiro vídeo ao lado da apresentadora. Eles aparecem curtindo um banho de piscina coladinhos durante uma viagem romântica.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Nicolas compartilhou o momento de intimidade ao lado de sua mais nova eleita. O ator, que acaba de encerrar as gravações da novela da Globo, ‘Fuzuê’, decidiu escapar em uma rota romântica com Sabrina. Apesar de não revelarem o destino, é fácil notar que eles escolheram um cenário paradisíaco.

No registro, o ator aparece curtindo uma luxuosa piscina de borda infinita, rodeada por algumas lareiras. Foi nesse cenário que ele decidiu abandonar a discrição de vez para revelar sua companhia na viagem romântica. Pela primeira vez mais tímida, a apresentadora aparece coladinha com o romance e deixou escapar alguns sorrisos.

Para terminar de assumir o relacionamento, Nicolas compartilhou um stories do perfil da apresentadora, que ainda mantém o romance em segredo e compartilhou poucos vislumbres da viagem com o ator.