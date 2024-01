Em meio a rumores, Sabrina Sato e Nicolas Prattes se divertiram em hotel no RJ

Será? Sabrina Sato e Nicolas Prattes foram vistos conversando em um hotel no RJ em meio ao rumores de que estariam se conhecendo melhor

Os nomes da apresentadora Sabrina Sato e do ator Nicolas Prattes estão dando o que falar nas redes sociais nesta semana. Tanto que eles foram vistos conversando na área da piscina de um hotel de luxo no Rio de Janeiro.

Nos últimos dias, o colunista Matheus Baldi informou que os dois estaria se conhecendo melhor. Agora, o colunista Leo Dias contou que eles foram vistos conversando na área da piscina do hotel Copacabana Palace no último final de semana.

Dias contou que eles demonstravam naturalidade na conversa e o rapaz até brincou com Zoe, que é a filha dela. No entanto, os dois não demonstraram intimidade.

De acordo com o site PapelPop, a equipe de Sato informou que os rumores de affair não procedem.

Vale lembrar que Sabrina e Nicolas estão solteiros. Ela não assume um relacionamento desde que se separou de Duda Nagle, em março de 20223. Por sua vez, Nicolas não vive um namoro publicamente desde que separou no final de 2023.

A festa de aniversário da Zoe

No final de 2023, a apresentadora Sabrina Sato e o ator Duda Nagle comemoraram ao aniversário de cinco anos da filha, Zoe, em um buffet na cidade de São Paulo. A celebração contou com o tema de Sorveteria da Zoe e teve uma decoração luxuosa. Tanto que o bolo da festa roubou a cena.

O bolo de Zoe seguiu o tema da festa e foi decorado com vários sorvetes coloridos em cones e em taças. Inclusive, os docinhos da festa também tiveram muita cor e detalhes encantadores, além do nome da menina escrito em vários deles.

Nos stories do Instagram, Sato fez um tour pela área do Parabéns e das lembrancinhas para mostrar a decoração do espaço.