Ex-Malhação, Gabz fala sobre papel de protagonista na próxima novela da Globo

A atriz Gabz interpretará a personagem Viola, protagonista de 'Mania de Você', próxima novela das nove de João Emanuel Carneiro

A atriz e cantora Gabz interpretará a personagem Viola, protagonista de 'Mania de Você', próxima novela da Globo. O folhetim, escrito por João Emanuel Carneiro, substituirá o remake de 'Renascer' no horário das nove da emissora.

De acordo com informações do jornalista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo, a artista recebeu o convite do próprio autor da obra, juntamente com o diretor Carlos Araújo, com quem já trabalhou anteriormente em 'Ciranda de Pedra' (2008). Gabz também é conhecida pelo público por atuações em 'Malhação: Toda Forma de Amar' (2019) e 'Amor Perfeito' (2023).

Em entrevista ao comunicador, a atriz celebrou a grande novidade em sua carreira artística e falou um pouco sobre a conquista: "Essa oportunidade significa muito para mim. Poder interpretar uma protagonista numa novela do João Emanuel, no horário das nove, é algo incrível", declarou Gabz a Gabriel Vaquer.

E completou: "Estou estudando há muito tempo, e agora é o momento de mostrar meu trabalho para mais gente. Além de poder trabalhar com tanta gente incrível e maravilhosa". O mais recente trabalho da famosa pode ser visto em 'Da Ponte Pra Lá', série exclusiva da Max, antiga HBO Max.

Em 'Mania de Você', a ex-Malhação será Viola, uma mulher que se muda para Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, junto com o marido, Mavi, interpretado por Chay Suede. Lá, a protagonista da novela se tornará amiga de Luana (Agatha Moreira), uma rica estudante de gastronomia.

Além de Gabz, Chay Suede e Agatha Moreira, a nova obra de João Emanuel Carneiro também terá no elenco grandes nomes como Murilo Benício, Adriana Esteves, Thalita Carauta e Alanis Guillen, a Juma Marruá do remake de 'Pantanal' (2022).

Klebber Toledo explica afastamento das novelas na TV

Longe das novelas desde 'Verão 90', exibida em 2019 na Globo, o ator Klebber Toledo abriu o coração e falou um pouco sobre seu afastamento das tramas. Focado em outras áreas de sua carreira artística, o artista explicou que não pretende retornar tão cedo para os folhetins.

Em conversa com o site Quem, o marido da atriz Camila Queiroz contou que o momento para atuar em novelas deve ser muito bem escolhido. "Acho que sim, porque novela requer um trabalho bem intenso, uma dedicação grande e por muitos meses. Pelo menos de 9 a 12 meses, você tem que estar focado nela", declarou ele ao ser questionado se continuará afastado da TV.

Desde setembro de 2023, Klebber Toledo está residindo em São Paulo junto com a esposa por conta das gravações de 'Beleza Fatal', novela exclusiva da plataforma de streaming Max, antiga HBO Max. De acordo com o famoso, o artista precisa de muita dedicação para atuar em uma dramaturgia.