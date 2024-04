Klebber Toledo explica afastamento das novelas na TV: 'Dedicação grande'

Longe das telinhas da Globo desde a novela 'Verão 90', o ator Klebber Toledo explicou o motivo de seu afastamento da TV aberta

Longe das novelas desde 'Verão 90', exibida em 2019 na Globo, o ator Klebber Toledo abriu o coração e falou um pouco sobre seu afastamento das tramas. Focado em outras áreas de sua carreira artística, o artista explicou que não pretende retornar tão cedo para os folhetins.

Em conversa com o site Quem, o marido da atriz Camila Queiroz contou que o momento para atuar em novelas deve ser muito bem escolhido. "Acho que sim, porque novela requer um trabalho bem intenso, uma dedicação grande e por muitos meses. Pelo menos de 9 a 12 meses, você tem que estar focado nela", declarou ele ao ser questionado se continuará afastado da TV.

Desde setembro de 2023, Klebber Toledo está residindo em São Paulo junto com a esposa por conta das gravações de 'Beleza Fatal', novela exclusiva da plataforma de streaming Max, antiga HBO Max. De acordo com o famoso, o artista precisa de muita dedicação para atuar em uma dramaturgia.

"A novela merece isso, o respeito que você tem que ter por aquele trabalho, porque é muito intenso. E muita gente gosta, muita gente assiste, então você tem que estar bem entregue. Tem que ser bem escolhido o momento", disse o ator.

Fora das telinhas na Globo, Klebber lançará em breve um documentário sobre refúgio e crise migratória da Venezuela para o Brasil, com o advogado e ativista Edgard Raoul. "É um doc bem carinhoso, bem cuidadoso, com um olhar montado para um povo que a gente sabe que perdeu o direito de escolha e que precisa ser acolhido", contou.

Além da produção, o ator também poderá ser visto como apresentador do reality show ‘Casamento às Cegas’, da Netflix. "Eu tô produzindo bastante, mas esse ano a gente tem o lançamento de Casamento às Cegas, tem filme que está para sair. Eu não quero falar nada, porque eu gosto de deixar vir do jeito que vem, mas tem filme que vai sair", finalizou Klebber Toledo.

Sergio Marone revela motivo para estar longe das novelas

O ator Sergio Marone contou o motivo para estar longe das novelas há seis anos. Ele não aparece em um folhetim desde 2017, quando atuou em Apocalipse, da Record TV. Assim, o artista revelou que tem outros compromissos na vida profissional.

O artista disse que tem uma empresa e também atua no teatro. Para fazer uma novela, ele precisaria ter horários mais flexíveis.

"[O empreendimento] tem me tomado bastante tempo. Para estar na televisão ou fazendo outros projetos, precisa ser algo que faça mais sentido e que, ao mesmo tempo, me permita ter mais tempo de tocar a empresa. Está um pouco mais difícil assumir um compromisso na televisão por conta disso", disse ele no Jornal O Globo.