Sergio Marone revela motivo para estar longe das novelas

Depois de seis anos sem fazer novelas, o ator Sergio Marone revela qual é o principal motivo para não aparecer mais na telinha

O ator Sergio Marone contou o motivo para estar longe das novelas há seis anos. Ele não aparece em um folhetim desde 2017, quando atuou em Apocalipse, da Record TV. Assim, o artista revelou que tem outros compromissos na vida profissional.

O artista disse que tem uma empresa e também atua no teatro. Para fazer uma novela, ele precisaria ter horários mais flexíveis.

"[O empreendimento] tem me tomado bastante tempo. Para estar na televisão ou fazendo outros projetos, precisa ser algo que faça mais sentido e que, ao mesmo tempo, me permita ter mais tempo de tocar a empresa. Está um pouco mais difícil assumir um compromisso na televisão por conta disso", disse ele no Jornal O Globo.

Sergio Marone revela que é ecossexual

O ator Sergio Marone surpreendeu ao usar um termo inesperado para se definir. Em entrevista no site Terra, ele contou que é ecossexual. O termo é sobre as pessoas que tem uma relação de amor genuíno com o planeta, mas não quer dizer que seja uma atração sexual ou física.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso. De primeira também achei que tinha a ver com atração física, mas não, é sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona”, disse ele.

Inclusive, o artista quer que uma futura companheira também seja ecossexual. “Eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta, não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica”, declarou.