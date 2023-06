Sergio Marone diz que é ecossexual e o que é necessário para atraí-lo

Sergio Marone surpreende ao usar termo pouco comum para se definir: ecossexual. Saiba o que é!

O ator Sergio Marone surpreendeu ao usar um termo inesperado para se definir. Em entrevista no site Terra, ele contou que é ecossexual. O termo é sobre as pessoas que tem uma relação de amor genuíno com o planeta, mas não quer dizer que seja uma atração sexual ou física.

“Quando ouvi esse termo a primeira vez achei tão interessante. São pessoas que têm uma relação de amor com o planeta e eu me reconheço total com isso. De primeira também achei que tinha a ver com atração física, mas não, é sobre se reconectar com a natureza. É justamente ter uma identificação com esse paraíso e tudo que ele nos proporciona”, disse ele.

Inclusive, o artista quer que uma futura companheira também seja ecossexual. “Eu acho tão sexy quem tem consciência, quem tem responsabilidade com nosso planeta, não tem nada que me tire mais o tesão de que alguém que joga lixo no chão, que não recicla em casa, que é uma coisa tão básica”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sergio Marone (@sergiomarone)

Sergio Marone recebe elogios dos fãs

Há pouco tempo, Sergio Maronedeixou seus fãs de boca aberta ao compartilhar um trecho de seu treino diário. Cheio de equipamentos eletrônicos para melhorar os resultados, o ator levou a web à loucura ao exibir toda a boa forma durante os exercícios.

“TBT desse treinin ninja. Porque a rapadura é doce mas não é mole”, brincou ele na legenda da publicação, ostentando saúde.

Os internautas deixaram vários elogios para o galã. “O coração chega dispara”, disse um. “Gato demais”, declarou outro. “Que homem perfeito”, afirmou mais um.