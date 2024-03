Adriana Esteves retorna às telinhas na Globo em próxima novela das nove

Longe das novelas desde 'Amor de Mãe', a atriz Adriana Esteves é confirmada no elenco da nova trama das nove, de João Emanuel Carneiro

Em breve, o público poderá rever a atriz Adriana Esteves nas telinhas diariamente! A artista, que está longe das novelas desde sua participação em 'Amor de Mãe' (2019), voltará a atuar na próxima trama das nove, 'Mania de Você', da TV Globo. O folhetim, que ainda possui o título provisório, entrará no lugar do remake de 'Renascer'.

De acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo, Adriana está confirmada no elenco da novela escrita por João Emanuel Carneiro, com previsão de estreia para o segundo semestre. Nos últimos anos, a atriz se dedicou exclusivamente às séries em plataformas de streaming.

O mais recente trabalho da eterna Carminha de 'Avenida Brasil' (2012) foi em 'Os Outros', série exclusiva Globoplay, produzida em 2023. Ainda segundo o veículo mencionado, Adriana Esteves estaria cotada para o remake de 'Vale Tudo', adaptado por Manuela Dias. No entanto, com previsão de estreia apenas para o segundo semestre de 2025, a Globo decidiu priorizá-la em 'Mania de Você'.

Além de Adriana Esteves, a atriz Paolla Oliveira também poderá retornar às telinhas no novo folhetim, como noticiou o colunista Flávio Ricco, do portal R7. É importante ressaltar que, até o momento, ela ainda não confirmou sua participação na próxima novela das nove.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vladimir Brichtta (@vladmirbrichtta)

Rafa Kalimann reúne a família para assistir sua estreia na TV

A influenciadora digital e ex-BBB Rafa Kalimann fez sua grande estreia como atriz na noite da última quinta-feira, 7. A famosa está participando da novela Família É Tudo, da Globo, e pode assistir sua primeira cena na produção ao lado de seus entes queridos.

Nesta sexta-feira, 8, Rafa usou suas redes sociais para contar que preparou uma grande festa para receber sua família e amigos, que foram prestigiar sua estreia na novela. Em seu perfil oficial do Instagram, ela publicou um vídeo com todos reunidos na frente da TV, onde eles vibraram com sua aparição na telinha.

No registro, a família caiu na risada com a atuação da finalista do BBB 20 e se divertiu ao vê-la conquistando algo novo em sua carreira. "Que sorte a minha ter minha família e amigos que vibram tanto pelos meus sonhos #FamiliaéTudo (literalmente)", escreveu Rafa na legenda da publicação. Confira!