Qual será o destino de Nicolas Prattes após encerrar contrato com a Globo?

Após protagonizar novela, Nicolas Prattes encerra contrato fixo com a emissora dos Marinhos, muito se especula sobre seus próximos projetos na carreira

Após um período de nove anos, o ator Nicolas Prattes (26) encerrou contrato fixo com a TV Globo. Assim como está acontecendo com outros artistas, ele passa a assinar por obra certa. Nicolas encerrou sua trajetória de exclusividade com a emissora em Fuzuê, novela das sete da emissora carioca que era o protagonista. Agora, muito se especula: quais serão os próximos projetos profissionais do ator?

Ao ser procurada pela CARAS Brasil, a equipe de comunicação do ator informa que, no momento, ele está de férias após encerrar os trabalhos com Fuzuê, mas já é uma certeza que Nicolas irá se dedicar bastante ao cinema ao longo do ano.

É importante reforçar, apesar do encerramento do contrato, não quer dizer que o ator está finalizando projetos futuros na emissora, essa é apenas uma mudança na forma de contratação, que agora será por obra. As informações do final do contrato do ator com a TV Globo são do jornal O Globo.

Na última sexta-feira, 1, foi ao ar o último capítulo de Fuzuê, onde Nicolas interpretava um dos protagonistas da trama no papel de Miguel de Braga e Silva. Um advogado que vivia reprimido pelo controle do pai Nero (Edson Celulari) e tinha como par romântico Luna (Giovana Cordeiro).

Além de Fuzuê, Nicolas também foi sucesso de críticas por seu papel em Todas as Flores, onde interpretava Diego, um jovem de origem humilde que vê sua vida mudar completamente após assumir culpa de um crime que não cometeu.

Relacionamento

Fora das telas, Nicolas e a apresentadora Sabrina Sato(43) foram motivo de grande repercussão. Isso porque, os dois publicaram as primeiras imagens juntos também nesta semana. O destino do casal foi a Costa Rica.

A equipe de comunicação de Prattes também foi questionada sobre a relação do ator com Sabrina, mas reforçaram que ele não dará mais detalhes e que ambos estão super felizes.