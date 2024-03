Heslaine Vieira encerra Fuzuê realizada: 'Era o que eu precisava'

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a atriz Heslaine Vieira avalia sua trajetória em novela da Globo e comenta sobre projetos futuros na carreira

Nesta sexta-feira, 1, vai ao ar o último capítulo de Fuzuê, novela das sete da TV Globo. Na trama, a atriz Heslaine Vieira (28) foi responsável por interpretar a divertida e vaidosa Soraya Terremoto. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS a artista avalia com gratidão sobre sua experiência na novela: "Era o que eu precisava".

Pela sua atuação, a atriz foi um dos nomes mais comentados, surpreendendos os telespectadores e acabou se tornando destaque na novela global, mostrando seu lado na comédia e drama:"Eu estudei, conversei com amigos comediantes para pegar o timing e foi uma delícia, um desafio. Aí, vieram as cenas de drama e pensei: ‘que prato cheio!’ Pude mostrar tantas camadas".

"Ninguém é uma coisa só. É muito bom trabalhar assim, essa personagem enriqueceu minha carreira e sinto que aprendi muito. Me sinto realizada e olho para trás com muito carinho diante da minha história", complementa.

Durante a conversa, Heslaine comenta que sua personagem exalava atitude: "Tinha uma autoconfiança que eu até precisava trabalhar um pouco (risos). Eu chegava em casa um pouco cansada fisicamente por conta dessa demanda de energia ela era muito dona de si! Eu também sou, mas em outro lugar. Mas foi bom porque pude pegar um pouquinho para mim dessa autoconfiança", diz.

Além disso, Heslaine responde sobre quais serão seus próximos passos na carreira agora que encerrou Fuzuê. Neste momento, a atriz pretende solidificar seu trabalho para que possa alcançar ainda mais pessoas com sua arte.

"Sinto que um grande ciclo se fechou e, a partir de agora, começo um outro, que espero que seja incrível também. A arte transformou a minha vida e sinto que ela é capaz de mudar a vida das pessoas, porque ela corrobora para novas linhas de pensamento para a construção da sociedade como um todo, então fazer parte disso me emociona", comenta.

Superação

Heslaine é natural de Ipatinga, Minas Gerais, e se mudou para o Rio de Janeiro onde veio em busca do sonho de se tornar artista. Ela reforça que não foi um momento fácil essa mudança, mas celebra as conquistas ao longo dos anos e fala de representatividade no audiovisual brasileiro.

"A gente vive em um mundo muito desigual, racista, misógino, machista e, agora, estamos discutindo tanta coisa. É tão feliz para mim poder ver na televisão o sucesso como o da Duda Santos, tantas caras novas com oportunidades de personagens muito densas, com camadas, com família, com protagonismo" , finaliza.

