Fuzuê: Saiba o que vai acontecer no último capítulo

A novela Fuzuê vai exibir o último capítulo nesta sexta-feira, 1º de março. Saiba o que vai acontecer no final da história

A novela Fuzuê chega ao fim nesta sexta-feira, 1º de março, e promete grandes emoções para os telespectadores ao contar o desfecho da trama dos personagens. O público vai saber o que acontece com os protagonistas, incluindo Luna (Giovana Cordeiro) e Preciosa (Marina Ruy Barbosa).

No último capítulo da novela, Luna vai dar à luz seu primeiro filho com Miguel (Nicolas Prattes) e os dois vão se casar em uma cerimônia romântica. Além disso, Lampião (Ary Fontoura) e Mercedes (Ana Lucia Torre) também vão se casar. O romance ainda vai juntar mais um casal: Jefinho (Micael Borges) e Selena (Talita Younan), que vão assumir que se amam.

Maria Navalha (Olivia Araujo) vai passar por uma cirurgia em sua luta pelo câncer e ficará curada.

Enquanto isso, os vilões Cesar (Leopoldo Pacheco) e Pascoal (Juliano Cazarré) vão ter um desfecho trágico. Os dois morrem durante a queda de um precipício após uma briga. Por sua vez, Preciosa vai se dar bem. Ela consegue encontrar o número da conta de Pascoal e fica com a fortuna que ele roubou. Ela e Heitor (Felipe Simas) vão embarcar em uma viagem luxuosa.

A substituta de Fuzuê será a novela Família É Tudo, que estreia na próxima segunda-feira, 4, na faixa das 7 da Globo.

Saiba como será a morte de Venâncio em Renascer

Nos próximos capítulos da novela Renascer, da Globo, o público vai se despedir de José Venâncio (Rodrigo Simas). O rapaz vai morrer de forma trágica e deixará uma disputa entre Buba (Gabriela Medeiros) e Eliana (Sophie Charlotte).

Nas cenas, José Venâncio estará à caminho da fazenda do pai junto com o irmão João Pedro (Juan Paiva) quando o carro deles é atingido por vários tiros. Um dos disparos atinge Venâncio, que não resiste e morre.

A morte dele acontece antes que ele possa contar para o pai que está apaixonado por uma mulher trans, Buba, e que eles querem adotar o filho de Teca, que não é filho biológico dele. Com isso, essa história vai cair no colo do fazendeiro mais para a frente.

Vale lembrar que, na primeira versão da novela, José Venâncio morreu por acidente. A emboscada não era para ele, mas para o seu pai. Na versão original, Teodoro - que, na segunda versão, se chama Egídio - armou uma tocaia para tentar tirar a vida de José Inocêncio. Porém, ele acabou se confundindo e acertou o filho dele. Na hora em que recebeu a notícia da morte do filho, o fazendeiro logo percebeu que a morte do herdeiro foi um engano, já que os tiros eram para ele.

O autor Bruno Luperi, que é o responsável pela segunda versão da novela, já contou que vai manter a morte de Venâncio no roteiro. “Na versão original, eu tinha cinco anos. Fiquei indignado com meu avô na morte do Venâncio: ‘Por que você matou ele?’. Hoje, com a experiência que tenho, eu entendo o que aconteceu. Tem uma história maior sendo contada”, disse ele antes da estreia da novela ao Jornal O Globo.