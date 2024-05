Monique Evans diz se sofreu preoconceito por relação com Cacá Werneck

Monique Evans oficializou a união com Cacá Werneck. Em entrevista, as duas contaram se enfrentaram preconceito após anunciarem a decisão de se casarem

Na noite de quinta-feira, 16, a apresentadora Monique Evans oficializou a união com a DJ Cacá Werneck. A cerimônia ocorreu em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e reuniu aproximadamente 230 convidados. Ao portal Leo Dias, as duas contaram se enfrentaram preconceito após anunciarem a decisão de se casarem.

Monique declarou não ter percebido nada do tipo em relação à decisão delas de se casarem. Em contrapartida, Cacá admitiu que o preconceito é uma realidade constante, mas enfatizou que é preciso olhar para o amor. "Foi uma coisa muito genuína. Tivemos aqui crianças, tudo com muito amor. Então eu acho que as pessoas precisam olhar o amor com amor”, disse a DJ.

Bárbara Evans, filha da apresentadora, teve a honra de acompanhar sua mãe até o altar. Porém, o filho, Armando Aguinaga, e a neta, Valentina, não puderam comparecer à cerimônia devido à residência na Espanha e ao processo em andamento para obter a nacionalidade espanhola. A avó de Cacá, de 90 anos, e a mãe de Monique, Dona Maria da Conceição Nery, de 89 anos, estiveram presentes na celebração.

Incialmente, a cerimônia seria para poucas pessoas, mas a lista de convidados ficou maior do que o esperado. “O casamento, na verdade, era pra minha mãe e a vó dela. A gente ia fazer só para 20 pessoas, e olha o que se tornou”, revelou Monique.

Lua de mel na Europa

Após a cerimônia, as duas foram para o Copacabana Palace. A hospedagem no hotel foi presente de um dos padrinhos. Já a lua de mel vai ser na Europa. “A gente só vai para Barcelona, que é para pegar o verão de lá, em junho. Pra pegar Ibiza aberta, pra ela [Cacá] tocar e amanhã nós vamos para o Copacabana Palace”, contou Monique.