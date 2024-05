Galã teen, Ciro Sales confessa que não queria ser ator: 'Sempre tive um receio'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ciro Sales reflete sobre trajetória antes de estrelar A Infância de Romeu e Julieta como o vilão Vitor

Galã teen, Ciro Sales contruiu uma longa carreira fora dos palcos antes de ganhar fama como ator e estrelar A Infância de Romeu e Julieta, novela na qual interpreta o vilão Vitor. Em entrevista à CARAS Brasil, ele reflete sobre trajetória antes da trama e confessa que não queria ser ator: "Sempre tive um receio".

"Na minha família, todo mundo sempre soube que eu ia ser ator, eu que resisti um pouco. Comecei a trabalhar como ator, mas não queria ser ator profissionalmente. Sempre tive um receio de não querer ser vaidoso. Desde muito cedo, entendi que eu era uma pessoa bonita. Sou branco do olho claro, e isso é um lugar privilégio na nossa sociedade", declara Ciro Sales .

"Não queria ser ator, porque não queria estar na frente da câmera ou do palco, com todo mundo olhando. Mas eu tinha esse perfil, já gostava muito de teatro desde a escola. Então, resolvi ser produtor cultural e gestor de cultura. Minha trajetória acadêmica é nesse sentido", acrescenta o ator de A Infância de Romeu e Julieta.

Natural de Salvador, na Bahia, Ciro Sales estrelou 27 peças no teatro ao longo de sua carreira enquanto equilibrava a vida profissional fora dos palcos. "Isso sempre foi muito importante para mim. Saber que o espetáculo precisa de muito mais do que o ator já dá uma baixada de bola no ego. Quando me mudei para o Rio, nove anos atrás, já tinha feito bastante teatro, mas nada na televisão. As pessoas achavam que eu tinha perdido tempo, mas tenho certeza que não seria metade do artista que sou hoje se não tivesse passado por essa trajetória", destaca ele.

Além dos trabalhos, o ator também ganhou fama como galã teen e chegou a ser escolhido como colírio da Capricho nos anos 2000. Atualmente, Ciro Sales encarna o vilão Vitor em A Infância de Romeu e Julieta e não esconde a felicidade com o papel: "Por mais clichê que seja dizer que o personagem é um presente, é assim que eu vejo o Vitor".