Julia Lemos revela planos para o futuro após Renascer: 'Só o começo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Julia Lemos reflete sobre memórias que vai guardar de Renascer e trajetória na atuação

Julia Lemos participou da primeira fase de Renascer como a personagem Flor. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz reflete sobre trajetória na atuação e memórias que vai guardar da trama das 19h, além de revelar planos para o futuro após o folhetim: "Só o começo".

"Ainda sou muito nova e tenho consciência de que é só o começo. Tenho muitos sonhos no teatro, cinema e TV, papéis que sonho em interpretar e histórias que adoraria ajudar a contar", compartilha a atriz de Renascer.

Cantora desde pequena, Julia Lemos também não descarta a possibilidade de mostrar o talento musical na televisão no futuro. "Sou apaixonada pela música, acho que ela é uma parte muito natural da minha vida e que, muitas vezes, é também consequência do meu trabalho como atriz".

"Sempre fui apaixonada pelo cinema e teatro, mas acho que minha maior inspiração veio da minha mãe, que, apesar de não ser atriz, sempre encheu nossa casa de referências e ressaltou a importância de ir ao teatro prestigiar a arte. Fui me apaixonando cada vez mais e, apesar de ter deixado esse sonho de lado por um tempo, voltei a me dedicar a ele no fim da adolescência", conta a atriz.

Marcada pela passagem em Renascer, Julia Lemos destaca os momentos que viveu com o elenco da novela e fala sobre futuro das amizades: "Construímos tantas memórias bonitas nesses meses de preparação e gravação que parece impossível escolher só uma. Guardo esse período especial da minha vida com muito carinho. Vivemos coisas muito legais, dentro e fora dos estúdios".

Leia também: Jogador que viveu affair com Pabllo Vittar provocou mudança em Karol Conká; relembre