Mateus Solano e a esposa trocam declarações na web: ''Amor da minha vida''

Comemorando 15 anos de relacionamento, Mateus Solano conta como conheceu a esposa, Paula Braun, com quem tem dois filhos

Dia de festa na casa da família Braun Solano! Isso porque, neste domingo, 08, o ator Mateus Solano (41) e a esposa estão completando 15 anos juntos!

Nas redes sociais, o artista e Paula Braun (43), que são pais de Flora e Benjamin, trocaram declarações na data especial. Juntos dese 2008, os dois oficializaram a união em 2011.

Em sua conta no Instagram, Solano compartilhou um vídeo com compilado de momentos ao lado de Paula, declarou todo seu amor à mulher e contou como se conheceram.

"15 anos! Hoje faz 15 anos que nos esbarramos no caminho. Era um curta-metragem para o qual fui chamado na última hora… e de lá pra cá foram 131.400 horas, 13 carnavais, uma pandemia, um casal de ruivos e muitas aventuras juntas! E gosto muito mais de quem sou hoje do que aquele que te conheceu. Gratidão por tanto que aprendi contigo e conosco, @paulabraunoficial . Sigamos em frente no milagre que é estar vivas juntas", disse Mateus Solano.

"Tem sido delicioso, meu bem. Que a gente sempre se beije com paixão! Te amo!", disse Paula nos comentários.

Em sua rede social, Paula Braun também homenageou o marido ao postar um registro do casal: "Há 15 anos eu conheci o amor da minha vida. Ele ainda me beija com paixão e me leva pra voar! Te amo @mateusolanooficial a vida é boa contigo. Que relação bonita construímos."

Mateus Solano exibe passeio em família

O ator Mateus Solano viajou com a esposa, Paula Braun, e os filhos, Flora e Benjamin, para curtir o fim de ano em família.

Recentemente, ele publicou um vídeo nas redes sociais em que o quarteto aparece em um parque de diversão, em Santa Catarina. "Férias de fim de ano", escreveu Solano na publicação.

A novela mais recente do ator foi Quanto Mais Vida, Melhor!, exibida na Globo, e substituída por Cara e Coragem.

