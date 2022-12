Mateus Solano exibe passeio em família: "Férias de fim de ano"

O ator Mateus Solano e a esposa estão viajando por Santa Catarina

O ator Mateus Solano (41) viajou com a esposa, Paula Braun, e os filhos, Flora (12) e Benjamin (07), para curtir o fim de ano em família.

Nesta terça-feira, 27, ele publicou um vídeo nas redes sociais em que o quarteto aparece em um parque de diversão, em Santa Catarina.

"Férias de fim de ano", escreveu Solano na publicação. A novela mais recente do ator foi Quanto Mais Vida, Melhor!, exibida na Globo, e substituída por Cara e Coragem.

Mateus Solano revela que já perdeu um affair para Seu Jorge

Mateus Solano relembrou uma história inusitada de sua vida de solteiro. O ator contou que, há vários anos, perdeu uma 'ficante' para o cantor Seu Jorge durante um show dele. O momento aconteceu quando ele conseguiu ficar com uma menina que sempre admirou, mas ela o abandonou pelo cantor famoso.

A história foi revelada por Solano no podcast Posso Mandar Áudio?, de Dani Calabresa. "Tinha uma menina que eu queria ficar desde a infância, e de repente eu encontro ela no meio de um show do Seu Jorge. Ela já estava mais pra lá do que pra cá e me tascou um beijo que eu fiquei sem chão, pensando: 'Caramba, finalmente! Eu gosto dessa menina desde a escola'. Aí foi um beijinho, outro beijinho, três beijinhos...", disse ele.

Então, a menina pediu para ele segurar a sua bolsa e sumiu no show. Ele ficou esperando com a bolsa dela. Até que uma amiga apareceu e pediu a bolsa da menina, já que ela estava indo embora. Surpreso, Mateus quis saber como ela estava indo embora, e descobriu que a menina ia embora com Seu Jorge. "Muito bem: hoje sou casado há quase 15 anos, minha vida está em outra. Mas enquanto solteiro eu me prometi que nunca mais ia segurar a bolsa de ninguém no show do Seu Jorge", brincou ele.