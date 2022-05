Mateus Solano fala sobre o fim da novela 'Quanto Mais Vida, Melhor!': ''Quanta saudade''

O ator Mateus Solano fez um lindo texto para se despedir da novela Quanto Mais Vida, Melhor!

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 13h26

Nesta sexta-feira, 27, será transmitido o último capítulo da novela Quanto Mais Vida, Melhor!.

E para se despedir da trama, o protagonista Mateus Solano (41) usou as suas redes sociais para dividir com os seus seguidores a alegria que foi trabalhar no folhetim.

No perfil do Instagram, o ator compartilhou um vídeo com o elenco durante um dia de gravação, que foi inteiramente feita durante a pandemia.

"Quanta saudade… amanhã termina #quantomaisvidamelhor , novela gravada durante uma pandemia planetária, cheia de amor pelo nosso ofício, amor pela oportunidade que temos de alegrar um público tão sofrido, amor que temos uns pelas outras. Amo meus colegas e minha profissão", declarou ele.

Na sequência, o artista fez um pedido para os seus admiradores. "Se você riu e/ou se emocionou conosco não se esqueça de retribuir a Arte no seu dia a dia. Leia livros, vá ao Teatro, cante, dance, sonhe… a vida é bem maior que toda essa mediocridade aí. Quanto mais Amor melhor!!!", concluiu.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE MATEUS SOLANO