Luciano Camargo chama a atenção com momento apaixonado com a esposa

Muito apaixonado pela esposa, Luciano Camargo chama a atenção ao postar foto de momento quente com Flávia Camargo; veja o registro

O cantor Luciano Camargo mostrou mais uma vez que é muito apaixonado pela esposa, Flávia Camargo, com quem está casado desde 2003. Nesta quinta-feira, 14, o irmão de Zezé Di Camargo postou um registro olhando para a mulher e chamou a atenção.

Bem conectados, os papais das gêmeas, Helena e Isabella, surgiram no registro trocando olhares intensos. Não escondendo de ninguém o quanto é louco pela sua eleita, o sertanejo postou mais uma de suas declarações para ela.

"Meu amor, já perdi as contas de quantas vezes fiquei olhando rolo de fotos do cel.. Sei que vou te ver daqui uns dias, mas saudade não tem nada a ver com tempo, e sim com falta… ja rodei essa casa toda aqui e não tem graça sem você… @flaviafcamargo Eu não me suporto sem você", falou ele sobre sentir falta dela.

Recentemente, o casal celebrou 20 anos de casados. "Há 20 anos eu dizia o melhor 'claro que sim' da minha vida! Quando eu casei com a Fau, imaginava que por viajar tanto, ficaríamos juntos apenas 3 dias por semana... E foi assim nos 2 primeiros meses, mas, em uma viagem pelo Brasil, caiu a minha ficha. E pensei: "peraí, eu casei para não ser mais sozinho”, disse ele.

Prints colocam Luciano em confusão com noiva de Zezé di Camargo

Filho de Zezé di Camargo, o jovem Igor Camargo envolveu o tio, Luciano Camargo, na confusão familiar que se arrasta desde outubro. É que ele publicou novos prints de ataques realizados por um perfil fake que teria sido usado por Graciele Lacerda.

Nos prints, é possível ver que Luciano Camargo também foi alvo de Priscila Dantas. Em uma das publicações, ela acusa o cantor de ter "ciúmes" de Zezé di Camargo. Até o momento, o nome do artista estava fora da polêmica.

"Cuidado, seu irmão Luciano tem ciúmes de você. Ele te cortou do vídeo que postou. É nítido", diz a mensagem. Em outro comentário, o perfil faz mais insinuações. "Nunca vi o Luciano vir aqui e agradecer. Muito esquisito isso. Várias pessoas já falaram isso", diz.

Vale lembrar que Zezé di Camargo e Luciano tem realizado menos apresentações em conjunto nos últimos anos. Enquanto o pai de Wanessa tem investigo em seu projeto solo Rústico, o parceiro está cada vez mais ligado à música gospel.