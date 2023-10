Luciano Camargo homenageia esposa ao celebrar 20 anos de casamento

Em suas redes sociais, Luciano Camargo relembrou momentos com a esposa ao celebrar seus 20 anos de casamento; confira!

Nesta segunda-feira, 16, o cantor Luciano Camargo está comemorando uma data muito especial. Ele completou 20 anos de casado com sua esposa e pai de suas filhasHelena e Isabella, Flavia Camargo. E em suas redes sociais, a dupla de Zezé di Camargo relembrou a cerimônia de casamento ao resgatar uma imagem da data especial para o casal.

Na legenda da publicação, o artista decidiu se declarar para a amada e relembrou um pouco sobre a sua trajetória. Ao iniciar seu texto, ele contou quais eram suas expectativas com a união. "Há 20 anos eu dizia o melhor 'claro que sim' da minha vida! Quando eu casei com a Fau, imaginava que por viajar tanto, ficaríamos juntos apenas 3 dias por semana... E foi assim nos 2 primeiros meses, mas, em uma viagem pelo Brasil, caiu a minha ficha. E pensei: "peraí, eu casei para não ser mais sozinho”, disse ele.

Em seguida, Luciano contou como eles encontraram uma solução para a distância. "A partir daquele dia, a Fau passou a viajar comigo. Ela era minha casa, pois se ela estava comigo, não me importava onde eu estava no mundo. Viajamos 7 anos seguidos, éramos só nós dois em todo o tempo, até que vieram as nossas filhas amadas, para não nos afastarmos, pensamos em comprar um ônibus e transformar em casa para viajar com elas… mas vimos que não era tão fácil, então propus que, quando as nossas filhas completassem 8 meses, se ela quisesse, ficaria uma semana em casa e outra viajando comigo rs. Na primeira tentativa, já não deu… Pois a Helena teve febre por sentir falta da mãe."

O cantor também afirmou que aquela estratégia não havia funcionado, mas que ele encontrou um jeito de se adaptar aquela nova rotina. "Foi quando eu disse: 'Vida, de hoje em diante, eu voltarei sempre pra vcs'. E tem sido assim desde então. Mas não foi só por elas, não que eu não entenda o amor entre mãe e filhas, uma ligação que Deus concedeu às mulheres (que um pai nunca conhecerá esse amor pleno e materno). Eu sempre volto por mim, pois a saudade me pega desde do momento em que dou o beijo de despedida ao sair para viajar", explicou.

A finalizar, ele se declarou para Flavia e derreteu seus seguidores. "Vi, eu te amo muito mais do que aquele dia em que te olhei pela primeira vez. Sempre falo que o mundo parou no momento em que te vi. Hoje eu sei que te amei ali no momento em que você chegou com aqueles cabelos soltos ao vento, vindo em minha direção…. Te amo cada dia mais!! E não tem como não ser. Eu amo o teu sorriso, o seu olhar, seu jeito de me seduzir, mesmo quando nem pensa em fazê-lo. Eu amo ver o mundo através dos seus olhos, tudo se torna ainda mais belo através de você. Meu amor, sou grato a Deus por escolher você para ser minha mulher. Te amo por toda minha vida", disse por fim.

Confira a publicação: