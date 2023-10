Quantos filhos tem Luciano Camargo? Herdeiras do artista chamaram atenção em show

Luciano Camargo tem vida discreta e surgir poucas vezes publicamente ao lado de seus filhos

O cantor Luciano Camargo, dupla com Zezé, costuma ser bem discreto quanto aos detalhes de sua intimidade familiar, mas acabou sendo destaque na mídia a partir de suas filhas. Nesta terça-feira, 10, duas de suas herdeiras estiveram no show de The Weeknd, em São Paulo.

Acompanhadas da mãe, Flávia Fonseca, as gêmeas Isabella (13) e Helena Camargo (13) chegaram ao espaço exibindo muito estilo. Enquanto Helena elegeu uma saia e uma blusa com transparência, Isabella foi de calça e camisa.

Em fevereiro deste ano, Luciano Camargo falou sobre o crescimento de suas filhas ao completarem 13 anos. "Eita que os 13 anos chegaram! Eu poderia começar por: "Quando elas nasceram, foi aquela festa e confusão". Gêmeas! Emoção em dobro, cuidados em dobro, sono em dobro (rsss), tudo multiplicado, resultando num amor imensurável", brincou.

Mas para aqueles que têm dúvidas sobre a família do artista, Luciano não tem apenas as moças com herdeiras. Ao todo, ele tem quatro filhos Wesley Camargo (33), Nathan Camargo (28), Isabella Camargo (13) e Helena Camargo (13).

Primogênito do cantor, Wesley é fruto de um relacionamento de Luciano com Cleo Loyola, sua primeira esposa. Os dois vivem uma crise na relação e até chegaram a disputar um processo na justiça após o rapaz dar declarações polêmicas sobre o pai.

A briga entre os dois se estende por anos e se iniciou em 2014, depois que Wesley foi detido acusado de agredir a prima e a tia em uma discussão. Na época, o cantor precisou pagar a fiança no valor de R$ 10 mil. Ele foi condenado a prestar serviço para a sociedade.

Leia também: Quem é Monyque Costa? Discreta, filha de Leonardo namora com outra mulher; conheça

Também conhecido como Carguinho, o influenciador Nathan Camargo é fruto do segundo casamento do cantor, com Marianna Costa (irmã do cantor Leandro). Ele é dono de uma empresa de marketing digital. Em suas redes sociais, o rapaz costuma compartilhar muitos registros ao lado do pai e da vida de casado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Nathan Camargo (@camarguinhocosta)

Nos últimos anos, Luciano passou a sofrer com ataques de sua ex-esposa Cleo Loyola, que tem feito revelações nas redes sociais. Revoltada com a briga do artista com o próprio filho, ela chegou a revelar que ele teria abandonado uma outra herdeira. Seria ela Talita Camargo, uma jovem que foi adotada aos três anos durante o relacionamento com Marianna.

"A Talita é uma menina adotada por Luciano, quando tinha uns três anos de idade, quando ele foi casado com Mariana, irmã de Leandro e Leonardo. Mas ela [Flávia Camargo] criou raiva da menina [Talita]. Vocês podem ver que não tem foto dela com a Talita no Instagram, mas tem uma declaração dela [Talita] falando, ao lado de Gian e Giovani, para o pai. Dá até pena, pois Luciano abandonou ela antes de casar com Flávia", disparou.