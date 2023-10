Elas cresceram! Filhas de Luciano Camargo surgem estilosas ao lado da mãe em show

Com a mãe, filhas de Luciano Camargo surgem crescidas e estilo das gêmeas chama a atenção

As filhas de Luciano Camargo, Isabella Camargo e Helena Camargo, de 13 anos, chamaram a atenção ao irem a um show nesta terça-feira, 10 na companhia da mãe, Flávia Fonseca, em São Paulo, com muito estilo.

Para curtir a apresentação do The Weeknd, as gêmeas, assim como a esposa do sertanejo, apostaram em looks pretos. Enquanto Helena elegeu uma saia e uma blusa com transparência, Isabella foi de calça e camisa.

Flávia Fonseca também se mostrou preparada para curtir o show com as herdeiras e surgiu de tênis na combinação com saia de couro e batom vermelho.

Em fevereiro deste ano, Luciano Camargo falou sobre o crescimento de suas filhas ao completarem 13 anos. "Eita que os 13 anos chegaram! Eu poderia começar por: "Quando elas nasceram, foi aquela festa e confusão". Gêmeas! Emoção em dobro, cuidados em dobro, sono em dobro (rsss), tudo multiplicado, resultando num amor imensurável", iniciou brincando. Veja mais aqui.

Veja as fotos das filhas de Luciano Camargo com a mãe:

Fotos: Araujo/Agnews

Luciano Camargo e família são batizados

Recentemente, o cantor gospel Luciano, da ex-dupla com Zezé Di Camargo, decidiu compartilhar com os seguidores em suas redes sociais, um momento muito especial que viveu ao lado da família: o batismo.

Através de suas redes sociais, o artista não escondeu a emoção e mostrou toda a sua felicidade ao se batizar ao lado das filhas gêmeas, Isabella e Helena, e a esposa Flávia, em uma igreja evangélica.

Nas imagens, a família aparece no rio usando roupões brancos durante o rito religioso. “Flua em mim, santo rio de Deus.. venha aqui e encha o meu coração, faça em mim o que tens que fazer… flua em mim, santo rio de Deus”, escreveu na legenda da publicação.