Luiza Brunet quer se conectar com a natureza em viagem para Amazônia: 'Imersão'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luiza Brunet comenta sobre viagem para o Amazonas, onde vai se aventurar em uma experiência repleta de conhecimento

Nesta segunda-feira, 22, a atriz, empresária e modelo Luiza Brunet (61) chega na Amazônia com um time de celebridades para viagem de CARAS Amazônia. Eles vão viver uma imersão de três dias na floresta. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista declara que espera se conectar com a natureza durante sua passagem pelo norte do país: "Imersão".

Luiza tem Manaus como um dos seus destinos favoritos, mas revela que já tem algum tempo que não retorna. Sobre essa viagem, ela comenta que está com grandes expectativas e recorda suas melhores histórias que viveu na região.

"Já fiz algumas viagens mesmo de imersão na floresta amazônica, já fiquei hospedada em tribos indígenas, também fotografei algumas vezes para revista de moda. Depois de modelo eu já visitei comunidades ribeirinhas e toda essa estrutura, né, maravilhosa que a floresta oferece em termos de turismo sustentável", declara.

"Eu estou super ansiosa para chegar e poder me conectar com a natureza que é tudo que eu mais quero nesse momento, né? E eu já gosto bastante dessa região, então vai ser muito bom poder voltar ali de novo, só que em um momento diferente da minha vida", complementa Luiza Brunet.

CONTATO COM A NATUREZA

Além de Luiza Brunet, os convidados da segunda edição da viagem de CARAS Amazônia são: Claudia Ohana, Yanna Lavigne, Bruno Gissoni, Sthefane Matos, Vittor Fernando, Patrícia Ramos, Valentina Bandeira, Agatha Moreira e Rodrigo Simas.

Entre as experiências, a programação conta com observação de botos, passeio de voadeira entre as ilhas do Parque Nacional de Anavilhanas, trilha com visita à árvore gigante Samaúma, visita ao projeto de educação da comunidade de Sobrado, visita a Grutas de Madadá, visita a AANA (Associação de Artesão de Novo Airão) e uma apresentação do Festival Peixe-Boi da Anavilhanas.

Eles vão ficar hospedados no Mirante do Gavião, que foi construído com um projeto pensado para ser um barco em terra firme e com vista para o Rio Negro. O local fica em Novo Airão, cerca de 180 km de Manaus, Amazonas, e de frente para o Parque Nacional de Anavilhanas.

JÁ TEM UMA CONHECIDA

Durante a grande final do BBB 24, a participante Isabelle (30) conheceu Luiza Brunet, as duas conversaram por uma ligação de vídeo intermediada por Yasmin Brunet (35), após o encontro virtual, elas combinaram de se encontrar.

"Então, eu falei para ela, que, inclusive, eu estou indo para Amazônia e ela ficou super animada. Depois mandou uma mensagem para mim comentando que quer muito ir, então, eu espero poder conhecer a Isabelle pessoalmente lá em Manaus nessa minha ida, pois vou ficar cinco dias lá", comenta Luiza Brunet.