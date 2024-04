Luiza Brunet já se encontrou com Isabelle do BBB 24? Saiba mais

Em entrevista à CARAS Brasil, a empresária e atriz Luiza Brunet fala mais de encontro com Isabelle do 'BBB 24' e comenta sobre viagem para Amazônia

Na última semana, durante a grande final do BBB 24, a participante Isabelle (30) foi apresentada à modelo, atriz e empresária Luiza Brunet (61), as duas conversaram por uma ligação de vídeo intermediada por Yasmin Brunet (35), após o encontro virtual, elas já se encontraram? Saiba mais.

Em entrevista à CARAS Brasil, Luiza comenta que ainda não conheceu pessoalmente Isabelle, mas reforça que quer muito encontrar com a dançarina. A empresária também comenta que não esperava que o vídeo das duas se conhecendo teria tanta repercussão nas redes sociais.

"Eu conheci ela através do Big Brother quando a Yasmin ainda estava lá dentro, porque eu assistia todos os dias. E aquele vídeo, eu não sabia que ia ser gravado, mas para mim foi uma surpresa ver que estava em tudo quanto é lugar e com mais de 10 milhões de visualizações", brinca.

Durante a conversa, Isabelle comentou que achava Luiza Brunet extremamente linda e mencionou ser uma grande admiradora da trajetória da modelo. A atriz agradeceu e declarou que quer se encontrar com a participante do BBB 24 durante sua viagem para Manaus.

"Então, eu falei para ela, que, inclusive, eu estou indo para Amazônia e ela ficou super animada. Depois mandou uma mensagem para mim comentando que quer muito ir, então, eu espero poder conhecer a Isabelle pessoalmente lá em Manaus nessa minha ida, pois vou ficar cinco dias lá", declara Luiza Brunet.

CONECTAR COM A NATUREZA

Nesta segunda-feira, 22, Luiza Brunet desembarca na Amazônia com um time de celebridades. Será na viagem de CARAS Amazônia. Eles vão viver uma imersão de três dias na floresta, onde a programação conta com observação de botos, passeio de voadeira entre as ilhas do Parque Nacional de Anavilhanas, trilha com visita à árvore gigante Samaúma, e muitas outras atividades.

Os convidados de CARAS vão ficar hospedados no Mirante do Gavião, que foi construído com um projeto pensado para ser um barco em terra firme e com vista para o Rio Negro. O local fica em Novo Airão, cerca de 180 km de Manaus, Amazonas, e de frente para o Parque Nacional de Anavilhanas.