CARAS Amazônia: Famosos embarcam para experiência na floresta

Um time de celebridades desembarca no Amazonas junto com a CARAS para uma experiência repleta de conhecimento e aventura

A viagem de CARAS Amazônia começou nesta segunda-feira, 22, com um time de celebridades. Os convidados da segunda edição desta experiência são: Claudia Ohana, Luiza Brunet, Yanna Lavigne, Bruno Gissoni, Sthefane Matos, Vittor Fernando, Patrícia Ramos, Valentina Bandeira, Agatha Moreira e Rodrigo Simas.

As celebridades vão viver uma imersão de três dias na floresta. Entre as experiências, a programação conta com observação de botos, passeio de voadeira entre as ilhas do Parque Nacional de Anavilhanas, trilha com visita a árvore gigante Samaúma, visita ao projeto de educação da comunidade de Sobrado, visita a Grutas de Madadá, visita a AANA (Associação de Artesão de Novo Airão) e uma apresentação do Festival Peixe-Boi da Anavilhanas.

Os convidados de CARAS vão ficar hospedados no Mirante do Gavião, que foi construído com um projeto pensado para ser um barco em terra firme e com vista para o Rio Negro. O local fica em Novo Airão, cerca de 180 km de Manaus, Amazonas, e de frente para o Parque Nacional de Anavilhanas.

Conheça o Mirante do Gavião:

View this post on Instagram A post shared by Mirante do Gavião Amazon Lodge (@mirantedogaviao)

A primeira temporada de CARAS Amazônia aconteceu em 2023 em comemoração aos 30 anos da revista no Brasil. Naquela viagem, os convidados foram: Christiane Torloni, Mateus Solano, Ademara, Giovanna Grigio, Marcela Fetter, Mari Gonzalez e Bia Ben.

“Acho essencial que ferramentas de comunicação social como a CARAS tomem uma posição e uma ação. Essa é uma ação: trazer influenciadores, pessoas que nunca vieram para a Amazônia para se deixar permear. Primeiro assusta, mas em pouco tempo brincam com macaco, andam descalços, tocam nas árvores... O nome disso é pertencimento. As pessoas retornarão para casa mais integradas”, disse Torloni na época. Saiba mais aqui.