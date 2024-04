Saiba como será a grande final do BBB 24

Globo revela detalhes de como será a edição da grande final do BBB 24, que acontece nesta terça-feira, 16 de abril

A grande final do BBB 24 acontece na terça-feira, 16 de abril, após 100 dias de confinamento e a edição final promete grandes emoções. A Globo revelou detalhes de como será o encerramento da temporada do reality show.

O apresentador Tadeu Schmidt vai comandar a grande final direto do gramado da casa mais vigiada do Brasil. E os 23 ex-participantes também estarão por lá. Os ex-BBBs vão ficar em uma arquibancada no jardim, bem pertinho dos três finalistas.

Os três finalistas - Davi, Isabelle e Matteus - vão assistir ao programa de dentro da casa do BBB 24, onde vão acompanhar um resumo do que aconteceu ao lado da temporada. Além disso, a Globo vai colocar telões no jardim da casa para mostrar as torcidas dos finalistas em suas cidades.

O nome do grande vencedor será anunciado por Tadeu Schmidt. O campeão vai levar para casa o prêmio de R$ 2.920.000 - que é o maior prêmio já pago pelo Big Brother Brasil.

A emissora também anunciou que vai exibir o Prêmio Gshow BBB na quarta-feira, 17, às 17h, pelo Gshow e Globoplay. A premiação terá sete categorias, sendo elas: Melhor Destempero, Maior Tempo de Tela, A Fanfic da Edição, A Treta Mais Subterrânea, Momento Absolute Cinema, Shipp e Meu Protagonista da História.

Tadeu Schmidt reflete sobre a final do BBB 24

Apresentador do BBB 24, Tadeu Schmidt falou sobre como é chegar na grande final de mais uma temporada de sucesso do reality show.

“Chego ao fim da minha terceira temporada no BBB cheio de gratidão. É um privilégio ter tido a oportunidade de comandar um programa tão especial, de conhecer e trocar com essas pessoas que foram assunto de todo um país durante 100 dias. Cada um com a sua característica fez do ‘BBB 24’ uma edição histórica. Eu me diverti demais com vários momentos deles na casa e até me aventurei a dublar alguns (risos). Agradeço também a toda a equipe do programa, sempre tão parceira e competente, que joga junto para entregar esse entretenimento para o público. Que venha a noite da final! Estou ansioso para reencontrar os participantes que já deixaram o jogo e para finalmente encontrar e abraçar também os que ainda estão no confinamento”, afirmou ele.