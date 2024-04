BBB 24: Reação de Matteus revendo Anny pela primeira vez viraliza: "Linda!"

Matteus reviu Deniziane pela primeira vez pelo telão de dentro da casa e sua reação repercutiu na web

A Grande Final do Big Brother Brasil 24 está dando o que falar! Uma reação de Matteus, que disputa o prêmio milionário ao lado de Davi e Isabelle na noite desta terça-feira, 16, chamou atenção da web.

Logo no início do programa, Tadeu Schmidt cumprimentou um a um os ex-participantes da temporada. Quando chegou em Deniziane, a câmera rapidamente mudou para o gaúcho.

"Anny, quanto tempo querida!", falou o apresentador.

Dentro da casa, o gaúcho que estava gritando o nome de todos os ex-brothers e sisters, ficou quieto ao ver seu ex-affair. Ele apenas reagiu sorrindo e soltou um elogio: "Linda!".

O momento, claro, logo viralizou e a web não deixou de comentar o ocorrido. "A cara do Matteus aparecendo quando o Tadeu falou com a Anny", disse um. "A produção é terrível focando no Matteus", falou outro. "A Globo não é inocente", brincou mais um.