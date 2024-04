BBB 24: Matteus, Davi e Isabelle estão prontos! Veja os looks para a final

Horas antes do início da grande final do BBB 24, Davi, Matteus e Isabelle ficam prontos e exibem seus looks elegantes para o programa ao vivo

Os finalistas Davi, Isabelle e Matteus já estão prontos para a grande final do BBB 24, da Globo. Os três se arrumaram rapidamente e estão na sala de estar esperando o início do programa ao vivo para saber qual deles é o novo milionário do Brasil.

No início da noite, eles receberam roupas da produção do reality show. A equipe de figurino preparou um look especial para cada um. Davi recebeu um blazer com estampa de onça e camisa branca. Matteus ficou com um blazer preto e calça cinza. Por sua vez, Isabelle recebeu um vestido vermelho com transparência na saia.

Assim que ficaram prontos, eles mostraram os looks ao circularem pela casa do Big Brother Brasil antes de sentarem no sofá.

O prêmio do BBB 24 é de R$ 2.920.000 e será entregue para o vencedor da temporada. O segundo lugar receberá R$ 150 mil e o terceiro lugar ficará com R$ 50 mil.

Boninho dá spoiler

O diretor de TV Boninho surpreendeu ao dar um spoiler da montagem do cenário para a grande final do BBB 24. Na noite desta terça-feira, 16, ele entrou no jardim da casa do reality show enquanto a equipe de produção estava montando o palco de Tadeu Schmidt e a arquibancada que vai receber os ex-BBBs da temporada.

Boninho gravou um vídeo da equipe trabalhando. Na imagem, o público pode ver a arquibancada ao redor do palco no centro do gramado e também as várias luzes coloridas que colocaram no local.