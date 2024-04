BBB 24: Vai engatar? Isabelle e Matteus se beijam e falam do futuro juntos

Após a final do BBB 24, Isabelle e Matteus trocam beijos fora do confinamento e revelam os detalhes do romance e se querem continuar juntos

Durante o programa Bate-Papo BBB logo após a grande final do BBB 24, da Globo, Isabelle e Matteus trocaram beijos na frente das câmeras. Os dois foram chamados ao estúdio para falarem sobre o romance que viveram dentro do confinamento e revelar o que pensam para o futuro.

Os dois demonstraram que estão gostando de trocar os beijos e carinhos, mas ainda não colocaram rótulos na relação. Eles estão juntos, mas ainda vão conversar. Inclusive, a mãe de Isabelle estava em uma chamada de vídeo no programa e Matteus pediu a autorização para continuar ficando com a morena.

"Dona Jaqueline, é um prazer lhe conhecer, vivemos algo intenso. Queria ver se a senhora libera de eu poder ficar mais pertinho de sua filha… A gente tem muito o que conversar aqui fora, a gente tem uma vida que a gente nem conhece. Vamos conversar”, disse ele.

E ela concordou: "Vamos conversar, tem muita coisa para encaixar. Ele é um príncipe, tem um coração muito lindo, me conquistou. Ele dança, a gente tem muita sintonia dançando”.

Os dois concordaram que tudo foi muito intenso desde o primeiro beijo. "Estes momentos com o Matteus foram muito intensos. A gente deitava junto, fazia carinho, a gente estava lá dentro muito carente. Esse carinho foi muito essencial para a gente conseguir controlar a ansiedade na reta final”, contou ela.

Então, eles foram questionados sobre o que aconteceu embaixo do edredom e Isabelle revelou: "A gente ficou conversando e dando carinho que eu não queria que mostrasse”. Por sua vez, Matteus garantiu que o primeiro beijo aconteceu no chão do quarto Fadas durante a festa.

Por fim, Matteus contou sobre o affair que teve com Deniziane, a Anny, no início do reality show. "A relação que eu tive com a Anny foi muito intenso e a gente se afastou, eu sofri bastante. Eu me senti culpado. Ela tinha deixado bem claro que não queria formar casal, e quando ela saiu foi em um paredão comigo. Depois que ela saiu, eu segui. E veio a Cunhã e a gente começou a dançar”, contou.

Isabelle e Matteus no Bate-papo BBB - Foto: Reprodução / Globo