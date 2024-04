BBB 24: Isabelle diz se pensou em desistir de Davi

Após ficar em terceiro lugar na grande final do BBB 24, Isabelle é questionada se pensou em desistir da amizade com Davi e esbanja sinceridade

A sister Isabelle ficou em terceiro lugar na grande final do BBB 24, da Globo, e foi entrevistada no programa Bate-papo BBB, da Globo, durante a madrugada desta quarta-feira, 17. Na conversa, ela foi questionada sobre sua amizade com Davi ao longo do confinamento.

Os apresentadores Ed Gama e Thais Fersoza perguntaram se ela pensou em desistir de ser amiga dele ao longo do reality show e ela negou. Isabelle garantiu que não pensou em se afastar do brother.

"Quando eu pensei no começo, acho que estou entrando muito na vida de outra pessoa. Ao mesmo tempo eu vi que ele conversava muito comigo. De pensar em jogar contra o Davi, jamais. Ou estar longe dele, não existe essa possibilidade”, disse ela.

Então, ela disse que se afastou de pessoas por causa de Davi, e deu um exemplo. "Eu gostava muito da Wanessa, mas eu vi que ela tinha o embate com Davi e não dava para a gente prosseguir na amizade. Se vocês são amigos, não vão concordar em tudo. Se vocês se amam e se gostam, vão continuar se falando. Em uma amizade verdadeira não existe soltar a mão”, declarou.

Em outro momento, Isabelle viu quantos seguidores ganhou durante o Big Brother. Ela tinha pouco mais de 200 mil seguidores e ultrapassou os 4 milhões. "É muita gente! Égua, é muita gente. Meu Deus do céu! Obrigada. Estou muito feliz”, disse ela.

Davi fica chocado com valor do grande prêmio

Nesta terça-feira, 16, Davi, Isabelle e Matteus disputam a grande final do Big Brother Brasil 24. Mas antes de conhecerem o grande campeão, os finalistas foram surpreendidos por uma ação de um patrocinador que revelou o valor acumulado do prêmio, considerando os sorteios durante as eliminações ao longo do programa.

Para quem não acompanhou, os eliminados foram responsáveis por aumentar a aposta em sorteios depois que deixavam o confinamento. Inicialmente, o prêmio para o grande vencedor era de apenas R$250 mil. No terceiro paredão, foi inaugurada a roleta para somar outros números, e os valores variaram entre 0 e R$600 mil.

Na grande final, o prêmio atingiu um recorde e bateu R$ 2,92 milhões. Durante uma ação de um patrocinador, os finalistas se depararam com o valor exibido em um celular lacrado dentro de uma caixa de vidro, e não esconderam o choque: "Isso aqui é de mudar a vida de qualquer um", Davi disparou enquanto encarava o número. Confira!