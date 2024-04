BBB 24: Davi fica chocado com valor do grande prêmio: ‘Ficha ainda não caiu’

No último dia do BBB 24, Davi, Isabelle e Matteus recebem um celular com o valor do prêmio principal e ficam completamente chocados

Nesta terça-feira, 16, Davi, Isabelle e Matteus disputam a grande final do Big Brother Brasil 24. Mas antes de conhecerem o grande campeão, os finalistas foram surpreendidos por uma ação de um patrocinador que revelou o valor acumulado do prêmio, considerando os sorteios durante as eliminações ao longo do programa.

Para quem não acompanhou, os eliminados foram responsáveis por aumentar a aposta em sorteios depois que deixavam o confinamento. Inicialmente, o prêmio para o grande vencedor era de apenas R$250 mil. No terceiro paredão, foi inaugurada a roleta para somar outros números, e os valores variaram entre 0 e R$600 mil.

Na grande final, o prêmio atingiu um recorde e bateu R$ 2,92 milhões. Durante uma ação de um patrocinador, os finalistas se depararam com o valor exibido em um celular lacrado dentro de uma caixa de vidro, e não esconderam o choque: "Isso aqui é de mudar a vida de qualquer um", Davi disparou enquanto encarava o número.

Isabelle também ficou surpresa: “Meu pai amado, dois milhões, já pensou Dr. Davi? Eu fico confusa. Dois milhões, novecentos e vinte. Meu Deus, de frente para a gente assim no telefone", disse a manauara. "Parece que é brincadeira, né? A ficha ainda não caiu", o motorista de aplicativo completou a fala da colega finalista completamente pasmo.

Davi incrédulo com o valor do prêmio do campeão do BBB. Mal sabe ele...pic.twitter.com/4SowGSooWo — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 16, 2024

Por fim, eles especularam quem vai ser o grande campeão: "E parece que já tá pronto para fazer a transferência. De quem será esse Pix?", cunhã perguntou ansiosa para descobrir o resultado. “Faz o Pix pelo amor de Deus! Dois milhões, já pensou abrir a conta amanhã e tá ali o Pix?”, Davi brincou com o resultado. “É muito zero”, disse Matteus.

Vale lembrar que o público do programa vai descobrir quem é o grande campeão da edição ainda nesta terça-feira, 16. Inclusive, a noite da final contará com a presença dos 23 ex-participantes no jardim da casa e muitas outras surpresas. Pela primeira vez, os ex-brothers e ex-sisters da edição estarão pertinho dos finalistas, assistindo os principais momentos e o anúncio do vencedor.

Isabelle e Matteus definem futuro da relação no último dia:

Nesta terça-feira, 16, enquanto os brothers aguardam ansiosamente para descobrir o grande campeão do programa, também estão preocupados com a vida fora do Big Brother Brasil 24. Isabelle e Matteus, que passaram a última noite dormindo juntos, tomaram uma decisão crucial sobre o futuro de sua relação quando deixarem o programa.