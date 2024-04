BBB 24: Isabelle e Matteus definem futuro da relação no último dia: ‘Vai ser difícil’

Finalistas do BBB 24, Isabelle e Matteus discutem futuro juntos e revelam se pretendem se encontrar fora do confinamento

Nesta terça-feira, 16, enquanto os brothers aguardam ansiosamente para descobrir o grande campeão do programa, também estão preocupados com a vida fora do Big Brother Brasil 24. Isabelle e Matteus, que passaram a última noite dormindo juntos, tomaram uma decisão crucial sobre o futuro de sua relação quando deixarem o programa.

Isabelle foi quem trouxe o assunto à tona, ao perguntar se Matteus a encontraria, já que os dois moram em extremos diferentes do país: "Se você quiser, eu quero”, disse o gaúcho sem pensar duas vezes. "Mas será? Uma vez a Alane me perguntou sobre isso e conversei com ela. Será que a gente vai se encontrar fora daqui, Matteus?", a cunhã pareceu receosa.

Apesar de demonstrar interesse em continuar com o romance, Matteus antecipou um possível afastamento: "A gente não sabe. Você pode sair e nunca mais aparecer perto de mim. Mas eu acho que a gente vai se cruzar e conversar”, disse otimista. Foi então que Isabelle decidiu reforçar seu convite para o gaúcho conhecer sua cultura.

"Independente de qualquer coisa, dessa situação, dessa alegria da gente ficar juntinho — “que é tão aconchegante, tão legal —, eu quero muito que você vá conhecer as coisas que eu compartilhei com você. Questão de intercâmbio cultural mesmo, sabe? Para você ter esse conhecimento de uma cultura que é completamente atípica da sua”, a sister declarou.

Matteus aceitou prontamente o convite, mas deu a entender que o namoro deve acontecer caso os dois estejam solteiros: "Vai ser difícil você estar solteira, né? Mas se você estiver solteira e eu também, Deus o livre”, o brother reforçou seu interesse em firmar um relacionamento fora do programa e está apenas aguardando o fim do confinamento para isso acontecer.

Isabelle: "Será que a gente vai se encontrar, Matteus, fora daqui?"



Matteus: "Tu quer?"



Isabelle: "Quero"



Matteus: "Se tu quiser, eu quero!"pic.twitter.com/RkRSd3XsfL — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 16, 2024

Apesar de decidirem deixar o futuro em aberto, Isabelle e Matteus parecem cada vez mais certos em se reencontrar fora do programa. Inclusive, a manauara já declarou anteriormente que o gaúcho precisa resolver algumas questões. Enquanto isso, ele acredita que vai sentir falta da cunhã em seu dia a dia e também já convidou a sister para visitar seu estado.

"Quando o Davi for lá, se tu quiser ir junto. Ou se tu quiser ir quando tu quiser... Vocês estão convidados para ir a qualquer momento lá. Só eu tenho que estar lá para vocês aproveitarem mais, né. Levar vocês nos lugares para conhecer. Vocês vão amar o Rio Grande do Sul", o estudante aproveitou para chamar a dançarina para visitar o Sul.

