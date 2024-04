BBB 24: Isabelle deixa em aberto futuro: "Matteus tem coisas para resolver"

Isabelle e Matteus conversaram sobre a possibilidade de visitarem suas cidades depois do BBB 24

Em noite de paredão, Isabelle e Matteus se abraçam e conversam sobre possibilidades após o final do Big Brother Brasil 24. No Quarto Fadas, os dois trocavam carinho quando o gaúcho disse que gostaria de ir ao Festival de Parintins, no Amazonas.

"As pessoas não vão me atacar?", perguntou, fazendo cunhã dar risada. "Claro que não, Matteus", respondeu. "Será que você vai querer ir lá?", questionou ela.

"Já te falei que quero ir ao festival, independentemente do que tiver que acontecer", falou. "É? Independentemente do que tiver que acontecer, Matteus?", perguntou a sister. "Vai que tu chegue lá fora e diz assim: 'Bem que o Matteus poderia estar no meu dia a dia?'", disparou.

A amazonense caiu na risada e o brother disse estar brincando. "Alane até conversou isso comigo ontem, eu falei: 'Não, acho que Matteus tem outras coisas para resolver', mas, se você quiser dar uma volta lá no Amazonas, você vai amar", afirmou Isabelle.

Os dois voltam a trocar carinhos e o gaúcho aproveita para convidar a dançarina para conhecer sua cidade. "Quando o Davi for lá, se tu quiser ir junto. Ou se tu quiser ir quando tu quiser... Vocês estão convidados para ir a qualquer momento lá. Só eu tenho que estar lá para vocês aproveitarem mais, né. Levar vocês nos lugares para conhecer. Vocês vão amar o Rio Grande do Sul", disse