BBB não tem casal na final há 10 anos; relembre o último

Na reta final do BBB 24, o casal recém-formado por Matteus e Isabelle disputa as duas vagas do top 3 com a dançarina Alane

Com Matteus e Isabelle na disputa pelas últimas vagas na final do BBB 24, o reality pode quebrar uma sequência de 10 anos sem que um casal chegasse junto ao top 3 do jogo. Relembre a seguir qual foi o último par romântico a chegar ao último dia do reality.

O último casal a chegar na final do BBB era composto por Clara e Vanessa. As duas participaram da 14ª edição do programa e dividiram o pódio da edição. Vanessa se tornou campeã, enquanto Clara ocupou o terceiro lugar —Angela conquistou o segundo lugar.

Durante o programa, Clara e Vanessa trocaram muitos beijos e amassos. Apesar disso, a relação amorosa das duas não durou muito após o programa. Elas seguem amigas até os dias de hoje, e trabalham juntas em alguns projetos profissionais.

Caso Matteus e Isabelle consigam vencer Alane (25) no último Paredão da edição eles se tornariam o primeiro casal em 10 edições a chegar unido à final do programa. Eles deram o primeiro beijo na última semana, um dia antes de Beatriz (23) ser eliminada pelo público.

Antes, outros cinco casais chegaram juntos ao último dia de programa, sendo eles: Andressa e Nasser, do BBB 13; Maria e Wesley, do BBB 11; Francine e Max, do BBB 9; Mariana e Rafael, do BBB 6; e Cida e Thiago, do BBB 4.

Neste domingo, 14, os finalistas do BBB 24 serão definidos após a última eliminação da edição. Alane, Isabelle e Matteus se enfrentam por uma vaga ao lado de Davi. Vote na enquete a seguir e decida quem deve continuar na casa mais vigiada do Brasil.

