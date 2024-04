BBB 24: Isabelle chora após receber chamado da produção ao Confessionário

O que aconteceu? Isabelle preocupa aliados após receber chamado da produção e revela que chorou no confessionário do BBB 24; entenda

Na tarde deste sábado, 13, Isabelle deixou seus aliados preocupados ao ser convocada inesperadamente ao confessionário do Big Brother Brasil 24. Sem pedir ou passar mal, ela recebeu a chamada e passou um longo período na sala isolada. Ao retornar, a manauara revelou que até chorou durante uma conversa emocionante que teve com a produção.

Tudo aconteceu quando a produção chamou a sister ao confessionário, mas não revelou o motivo. Isabelle prontamente foi ao encontro da equipe, mas a demora da professora deixou seus amigos apreensivos: "A Isabelle tá bem?", Matteus questionou Alane. "Pois é, isso que eu tô pensando”, a bailarina também revelou sua preocupação.

Na sequência, o gaúcho pediu mais detalhes: "Do nada?", ele perguntou. A paraense confirmou que estava no quarto, quando recebeu o chamado de forma inesperada. Ela ainda confirmou que a amiga estava bem, mas que também ficou apreensiva: "Bem, normal. Fiquei preocupada. Já tem um tempinho, né? Dormi, acordei e ela ainda está lá", contou.

Matteus tentou tranquilizar a colega de confinamento: "Sim. Mas não deve ser nada demais. Tomara, Deus”, disse. Eles suspeitaram de uma emergência na família de Isabelle, mas logo ela retornou e explicou o que aconteceu. Contrariando as expectativas, a manauara foi chamada para participar de uma dinâmica sobre sua trajetória no reality show.

"Todo mundo vai participar. Acho que não posso falar. Coisa simples. Legal (...) De falar da tua participação aqui dentro e tal. Eu sou tão deslumbrada que até chorar eu chorei”, disse a manauara, que deixou os colegas aliviados. Na sequência, Matteus também recebeu o chamado da produção e os demais participantes devem ir em breve.

Vale lembrar que atualmente, Isabelle corre o risco de deixar a casa mais vigiada do Brasil. Após vitória de Davi na prova da final, a sister foi emparedada para disputar as duas vagas restantes da grande final do reality show com Matteus e Alane. Um deles vai morrer na praia, enquanto os outros dois estão com vagas garantidas no TOP 3.

Quanto Isabelle faturou no BBB 24?

Na disputa por uma vaga na final do BBB 24, Isabelle não conquistou uma liderança nem venceu a Prova do Anjo durante a edição. No entanto, a Cunhã Poranga do Boi Garantido acumulou prêmios e dinheiro ao longo do programa. Assim, ela pode sair do reality show sem os três milhões, mas com uma fortuna em sua conta bancária; descubra o valor.