No BBB 24 Isabelle faturou sem vencer provas; saiba quanto

Confinada no BBB 24, Isabelle acumulou alto valor em dinheiro mesmo sem ter sido Líder ou ter vencido provas durante a edição

Na disputa por uma vaga na final do BBB 24, Isabelle (31) passou a edição sem ter conquistado uma liderança ou vencido a Prova do Anjo. Apesar disso, a Cunhã Poranga do Boi Garantido faturou prêmios e dinheiro no reality.

Ao longo da edição, Isabelle ganhou um notebook em uma ação especial do Mercado Livre, uma smart TV e uma viagem nacional com direito a acompanhante. Além disso, ela também recebeu R$ 59,5 mil em espécie por ter sido a última a deixar a terceira prova de resistência do BBB .

A prova exigia força, concentração e equilíbrio para que os confinados disputassem pelo posto de Líder da semana. Na ocasião, a casa foi dividida em duplas e os participantes precisavam se segurar uns aos outros, abraçados, em uma plataforma inclinada.

Leia também: Alane, Davi, Isabelle ou Matteus? Decida quem deve vencer o BBB 24

Isabelle fez dupla com Beatriz (23) e as duas resistiram por cinco horas, vencendo a Prova do Líder. Após horas resistindo, Fernanda (33) e Pitel (24) decidiram desistir e deixar o provódromo, consagrando assim as duas como campeãs da prova.

A primeira dupla a deixar o desafio foi MC Binn (30) e Lucas Henrique (29), após apenas dois minutos de prova. Em seguida, Raquele (23) passou mal e foi eliminada junto com Michel (33). Por volta da meia noite, Rodriguinho (45) e Leidy Elin (26) deixaram o provódromo.

Depois, Wanessa Camargo (41) e Yasmin Brunet (35) desistiram da prova. Na sequência, as duplas formadas por Davi (21) e Matteus (27); e Fernanda e Pitel saíram, respectivamente. Após vencerem a prova, Isabelle e Beatriz precisaram decidir ao vivo quem ficaria com o posto de Líder da semana e quem ganharia o valor em dinheiro.

A vendedora optou por se tornar a 10ª Líder da edição, enquanto a dançarina do festival de Parintins faturou o prêmio em dinheiro. Apesar de não ter ganhado a liderança, Isabelle também pôde indicar um dos confinados ao Paredão.

Agora, Isabelle enfrenta Matteus e Alane (25) no último Paredão do BBB 24. Com Davi garantido na final, que acontecerá na próxima terça-feira, 16, os três confinados do programa se enfrentam pelo prêmio milionário da edição.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE ISABELLE, SISTER DO BBB 24: