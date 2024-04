BBB 24: Alane, Davi, Isabelle ou Matteus? Decida quem deve vencer o reality

Últimos dias do BBB 24 deixa Alane, Isabelle e Matteus na disputa por duas vagas na final do reality show; vote em quem merece vencer

Com apenas cinco dias restantes para a grande final do BBB 24, os ânimos dos brothers estão cada vez mais exaltados. Alane (25), Davi (21), Isabelle (31) e Matteus (27) foram o top 4 da edição e estão cada vez mais próximos do prêmio que pode chegar a R$ 3 milhões.

VOTE NA ENQUETE DECIDA QUEM DEVE VENCER O BBB 24:

Quem deve ser o vencedor do BBB 24? Alane

Davi

Isabelle

Matteus

Na manhã desta sexta-feira, 12, Davi se tornou o primeiro finalista da 24ª edição do BBB . Considerado o grande favorito do público para esta temporada, o motorista de aplicativo venceu a Prova do Finalista e resistiu por mais tempo do que os demais colegas.

Além da vaga na final, ele também ganhou o carro modelo S10 High Country 2024, da Chevrolet. O veículo de luxo é avaliado em R$ 300 mil, valor que ultrapassa o montante que o segundo colocado do programa leva para casa, de R$ 150 mil.

Leia também: Alane pode engravidar após deixar o BBB 24, diz numerólogo

Davi conquistou a vaga na final após Alane deixar o provódromo. Ao desistir da prova, a sister saiu do ambiente, se deitou no gramado da casa e começou a chorar. O finalista, por sua vez, deixou o local comemorando a vitória. A atitude dividiu opiniões entre os internautas e telespectadores.

Agora, Alane, Matteus e Isabelle disputarão o último Paredão da temporada, que será formado na noite desta sexta. Nesta quinta-feira, 11, Beatriz (23), maior aliada da dançarina paraense no programa, foi escolhida pelo público para deixar o reality com 82,61% dos votos.

A 24ª temporada do BBB terá sua final com três participantes exibida na próxima terça-feira, 16, sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt (49). O último eliminado da edição deixará a casa mais vigiada do Brasil no domingo, 14.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO BBB NAS REDES SOCIAIS: