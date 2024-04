BBB 24: Equipe de Beatriz comete gafe para salvar sister do Paredão

Penúltimo Paredão do BBB 24 coloca Davi, Isabelle e Beatriz na disputa por uma vaga na final do reality; equipe de sister cometeu gafe para salvá-la

Ao lado de dois dos participantes favoritos do BBB 24, Beatriz (23) corre o risco de deixar o reality. Disputando o penúltimo Paredão da edição com os aliados Davi (21) e Isabelle (31), a equipe da sister cometeu uma gafe para tentar salvá-la da eliminação nesta quinta-feira, 11.

Após a formação da berlinda na noite desta terça, 10, as equipes dos emparedados foram às redes para declarar suas torcidas. Davi e Isabelle pediram que seus fãs se unissem e votassem em Beatriz, e a equipe da sister do BBB começou a noite direcionando os votos para o morotista de aplicativo .

"Contamos com a energia e a força de vocês apra nos ajudar a conquistar mais uma volta. Vamos fazer uma concentração no Gigabyte todos com foco total no Gshow", começou a equipe no X, antigo Twitter. "Neste paredão, seguindo o jogo da Beatriz e com coerência somos Fora Davi."

No entanto, nesta quarta-feira, 10, os administradores dos perfis da sister mudaram de posicionamento e passaram a pedir que os fãs e seguidores de Beatriz destinassem seus votos para Isabelle, puxando outros mutirões.

Foto: Reprodução/X

Nos comentários das publicações, fãs e internautas comentaram a mudança e criticaram a posição da equipe. "Agora vocês mudam né? Como são as coisas [risos]", escreve um. "Gente, precisa focar no fora Davi, tem mais gente que não gosta dele do que da Cunhã, outro fato é que ele é o único que pode vencer a Bia em número de seguidores", sugeriu outro.

O Paredão foi formado na noite desta terça-feira, 9, após a eliminação de Lucas Henrique (29). Os brothers participaram de uma Prova do Líder externa, que consagrou Matteus (27) como grande campeão e último Líder da edição.

O brother então indicou Isabelle para a berlinda e, em uma votação aberta, Davi e Beatriz foram os mais votados. No desempate, Matteus mandou o baiano para o Paredão, e ele teve o direito a um contragolpe e escolheu a vendedora para a disputa.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BEATRIZ, DO BBB 24, NO INSTAGRAM: