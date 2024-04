BBB 24: Além de Lucas, veja outros participantes que saíram divorciados de realities

Último eliminado do BBB 24, Lucas, apelidado de Buda durante o reality, viralizou ao descobrir que sua então esposa pediu o divórcio

Último eliminado do BBB 24, Lucas Henrique, apelidado como Buda no reality, se tornou assunto ao descobrir que sua então esposa, Camila Moura, pediu o divórcio durante sua passagem pelo programa. Apesar de inusitada, a situação já aconteceu outras vezes.

Assim como no BBB , Durante a 13ª edição de A Fazenda, reality rural da Record TV, MC Mirella decidiu se divorciar de Dynho Alves. À época, os dois estavam casados há oito meses e a cantora colocou um fim na relação após ver o envolvimento do então marido com Sthe Matos.

"O que acontece dentro de um reality, gera repercussões e, obviamente, muitas vezes não são nada agradáveis, sobretudo quando certas atitudes causam um certo desconforto em quem não esperava por isso", disse a equipe de Mirella enquanto o cantor e dançarino estava confinado.

Apesar da confusão durante o reality, os dois reataram a relação em abril de 2023 e em dezembro do mesmo ano, eles deram as boas vindas a Serena, primeira filha do casal. O nascimento da pequena também se tornou assunto nas redes.

Ainda no reality rural, Kally Fonseca, participante de A Fazenda 15, terminou o namoro com o cantor Alencar William enquanto estava confinada na competição. Ela decidiu por um fim na relação ao revelar que tinha sentimentos românticos por Cezar Black, ex-participante do BBB 23.

"Eu já queria terminar. Não queria que fosse aqui, mas aconteceu. Eu já vinha tendo um relacionamento abusivo em relação a palavras, entre outras coisas. Eu quero que ele fique bem lá fora", disse a ex-peoa, enquanto justificava o fim do namoro.

Fora do Brasil, no La casa de Los Famosos Colômbia, um término aconteceu ao vivo. O ator Alejandro Estrada invadiu a casa do Big Brother colombiano e confrontou sua esposa, a também atriz Nataly Umaña, após uma traição da sister.

Ele terminou o casamento durante a dinâmica do congelamento, em que pessoas importantes para os confinados circulam pela casa enquanto eles têm que ficar completamente paralisados. Ele disse que se sentiu humilhado por uma traição explícita dela com o cantor Miguel Melfi, outro brother da casa.

O fim do casamento de Buda veio à público após a aproximação do capoeirista com Giovanna Pitel, sua aliada no BBB 24. Fora da casa mais vigiada do Brasil, Camila, sua então esposa, afirmou ter se sentido traída e então decidiu colocar um ponto final na relação.

