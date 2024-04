BBB 24: Ana Maria Braga se pronuncia após fala polêmica sobre Lucas Henrique

Após dar fala polêmica sobre Lucas Henrique no 'Mais Você', Ana Maria Braga se pronuncia sobre o acontecimento; veja o que ela falou!

Na manhã desta terça-feira, 9, a apresentadora Ana Maria Braga foi detonada na internet por uma fala sobre Lucas Henrique, BBB 24. Comentando o reality show em seu programa, 'Mais Você', a famosa chamou Buda de "menino gordo" e não agradou seus espectadores. Ela, por sua vez, pediu desculpas pelo ocorrido.

"Quero expressar meu pedido de desculpas quando me referi ao Buda como 'menino gordo'. Concordo que minhas palavras podem ter causado desconforto, interpretação equivocada e não foi minha intenção. A gordofobia é um problema sério e defendo que é preciso combatê-la. Estou comprometida em aprender e reitero meu compromisso com o respeito e a empatia", escreveu a assessoria de Ana Maria em nota.

A fala surgiu em conversa com a ex-BBB e apresentadora Ana Clara e o ator Silvero Pereira no programa matinal. Comentando os últimos momentos do reality, a apresentadora afirmou estar com dó do brother, que está isolado da casa nesta reta final do programa. "A gente fica com vontade de dar colo, né, para esse menino gordo", disparou Ana Maria Braga.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Vale lembrar que Lucas Henrique pode conhecer a apresentadora em breve. Na noite desta terça-feira, 9, o brother enfrenta o Paredão contra Alane e Isabelle, tendo grandes chances de ser eliminado.

Ex-mulher de Lucas Henrique quer impedir família de recepcioná-lo em eliminação

Com risco de eliminação no Paredã desta terça-feira, 9, Lucas Henrique pode não ser recepcionado por sua família após sua saída do BBB 24. Segundo sua irmã, Rose Pereira, a ex-mulher do brother, Camila Moura, está impedindo sua família de encontrá-lo após sua possível eliminação.

Em conversa com a coluna Play, do jornal O Globo, Rose disse que a professora quer que alguém de fora da família o receba após o fim de seu casamento durante o confinamento, pegando a família de surpresa.

"Camila entrou em contato com a nossa família e comunicou que uma pessoa que ela escolheu vai receber o Lucas. Eu fiquei surpresa quando descobrimos que iria um amigo que ela escolheu. Ela mesma tinha falado várias vezes para gente que não poderia ir outra pessoa a não ser ela. De repente, surge alguém da escolha dela para receber o Lucas. Ela fez isso e não passou nem pela nossa família. Achei que ela não pudesse me surpreender mais, mas surpreendeu", contou a irmã de Lucas na entrevista.

Segundo ela, Camila também é a procuradora legal do brother e é quem mantém contato com a produção do programa. Mesmo assim, ela não está por dentro da equipe de Lucas fora do reality. "É uma pessoa que conhecemos há anos, mas que não esteve por dentro dos bastidores da participação do Lucas. Não tem contato com a equipe dele e com os amigos. Também não teve contato com a família dele neste período. Foi uma escolha dela, de uma pessoa alheia a todos os bastidores do Lucas e das coisas que serão importantes para ele neste pós-BBB 24", afirmou Rose.