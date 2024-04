BBB 24: Quem sai? Vote na enquete do paredão entre Davi, Beatriz e Isabelle

Davi, Beatriz e Isabelle estão no vigésimo paredão do BBB 24. Relembre como o trio foi parar na berlinda e vote na enquete da CARAS Brasil

A eliminação de Lucas Buda (29) mal esfriou e os participantes do BBB 24 já precisaram iniciar um novo paredão. Nesta última terça-feira, 9, a berlinda foi formada com Davi (21), Isabelle (31) e Beatriz (23), que agora disputam a preferência do público para chegar até a grande final. Enquanto não sabemos o resultado, que tal votar na enquete da CARAS Brasil e opinar quem deve sair?

Quem deve deixar o BBB 24? DAVI

Isabelle

Beatriz

COMO FOI FORMADO O PAREDÃO?

No modo turbo, o 20º Paredão do BBB 24 aconteceu após uma mega prova do líder, que despertou além de tensão, muita emoção nos brothers. Na ocasião, todos os cinco participantes foram içados a uma plataforma a 20 metros de altura. Em seguida, eles precisavam descer uma tirolesa gigante e jogar três setas por um percurso.

Leia também: BBB 24: Além de Lucas, veja outros participantes que saíram divorciados de realities

Durante o processo, as setas precisavam cair em um grande tabuleiro com pontuações que seriam somadas. Matteus marcou o maior número de pontos, 110 exatamente, levando a liderança. Ele também foi o responsável por mandar Isabelle direto ao paredão.

"Tivemos uma conversa madura, estava me preparando para isso. Indico ela com uma dor no coração", disse o rapaz, que nas últimas semanas se aproximou da manauara e chegou a viver momentos de muito romance durante o confinamento

A indicação de Matteus causou um empate técnico entre Davi e Beatriz, fazendo o gaúcho desempatar votando em Davi, seu melhor amigo no jogo. "Tenho meu Top formado, sempre deixei muito claro desde o início. Amo o Davi como se fosse meu irmão, mas infelizmente voto no Davi", justificou.

Logo em seguida, Tadeu revelou que o baiano teria um contra-golpe. Ele optou por disputar o paredão com Beatriz, seu mais novo desafeto no jogo. Nos últimos dias os dois travaram algumas brigas e passaram a trocar ofensas em meio a algumas conversas. "Ela é uma pessoa que não escuta, é difícil de escutar", disparou.