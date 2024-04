BBB 24: Alane pode engravidar após deixar o programa, diz numerólogo

Em entrevista à CARAS Brasil, o numerólogo Yub Miranda avaliou surpresas que podem acontecer na vida de Alane após o BBB 24

Semifinalista do BBB 24, a dançarina Alane (25) pode ter um futuro bastante surpreendente ao deixar a casa mais vigiada do Brasil. De acordo com o numerólogo Yub Miranda, o ano pode acabar trazendo um romance e até mesmo uma gravidez para a paraense.

De acordo com a numerologia, Alane está em seu Ano Pessoal 3. Miranda explica que, para a sister do BBB 24, o romantismo do ano é predominante. Porém, isso não garante um amor logo que ela deixar o programa.

"Ela ainda experimentará um grande receio de amar, de se entregar e de estabelecer um vínculo mais profundo de abril a junho. Contudo, no segundo semestre, Alane se sentirá mais confiante para iniciar um novo relacionamento."

Ainda de acordo com as previsões —que envolvem o cálculo dos números do Ano Pessoal, através do Mapa do Ano, e o Trimestre Pessoal—, o laço criado por Alane poderá enfrentar desafios no 4º trimestre devido à alguma divergência grande.

"Apesar desses detalhes e conflitos, Alane tem potencial para se envolver afetivamente de maneira intensa no último trimestre do ano, inclusive com a possibilidade de engravidar. O 4º trimestre e o Ano Pessoal 3 ressaltam temas de fertilidade e maternidade", completa o especialista.

Alane não teve nenhum envolvimento romântico durante o BBB 24. A dançarina conquistou destaque como integrante do quarto Fadas e, nesta sexta-feira, 12, deixou a Prova do Finalista, consagrando assim Davi (21) como primeiro integrante da final da edição.

Agora, a paraense deve enfrentar Isabelle (31) e Matteus (27) no último Paredão da edição, e é apontada como próxima eliminada nas redes. A 24ª temporada do BBB terá sua final com três participantes exibida na próxima terça-feira, 16.

