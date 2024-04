Big Brother / No paredão

BBB24: Alane tem crise de choro depois da prova: "Quem sou eu perto deles?"

Sozinha no quarto, Alane desabafou e caiu no choro por estar enfrentando um paredão ao lado de Isabelle e Matteus no BBB 24

Redação Publicado em 12/04/2024, às 11h58

Alane - Reprodução/Globo