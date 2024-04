BBB 24: Defeito! Dummies entram na prova para mudança de Alane

Durante a prova de resistência do BBB 24 por uma vaga na grande final, produção tem que fazer ajuste na posição de Alane e convoca os dummies para a mudança

A prova do finalista do BBB 24 teve uma intercorrência na manhã desta sexta-feira, 12. Depois de mais de 8 horas de competição e com apenas dois participantes no campo de provas, a produção precisou realizou uma mudança na posição da sister Alane.

A plataforma giratória onde ela estava começou a apresentar defeito durante os giros. Com isso, a equipe de direção optou por mudá-la de lugar. Os dummies entraram no cenário e ajudaram Alane a sair de sua plataforma e ir para o local onde Isabelle estava antes de desistir.

“Atenção, Alane! Nós vamos fazer a sua troca de plataforma. Sua plataforma está com defeito e não pode ser consertada. Você vai para a plataforma onde estava Isabelle. Por favor, não solte o seu disco. Vamos te auxiliar”, disse a voz do Big Boss.

Vale lembrar que apenas Alane e Davi seguem na competição pela vaga na grande final. A última prova do BBB 24 é de resistência e começou na noite de quinta-feira, 11. Quem vencer já será um dos três finalistas, enquanto os outros participantes vão para mais um paredão.

Alane teve que trocar de plataforma mas sem solta o disco, porque a dela estava dando vários problemas técnicos.

Segue a prova 🤞🤍 vamo alaneeee #bbb24#TeamAlanepic.twitter.com/3HRe5UxJcp — Debis (@debislobato) April 12, 2024

Alane levou punição na quinta-feira

A sister Alane levou mais uma punição na casa do BBB 24, da Globo. Na tarde desta quinta-feira, 11, ela estava na sala de estar quando recebeu o aviso da produção dizendo que ela perdeu estalecas por causa de um erro no reality show.

De acordo com a emissora, ela não devolveu os produtos de maquiagem que usou na festa da noite anterior. “Mas eu falei que ia devolver agora de manhã”, disse ela. Então, Bia tranquilizou a amiga. “Não liga para isso, não. Cinco dias para terminar o programa”, comentou. E a sister desabafou: “Não entendo”.

Alane ainda comentou: “Não vou mais pegar nenhuma maquiagem de festa quando chegar. Nem usei o batom e tomei estalecada. Nem usei o batom! E tomei estalecada por ele”.