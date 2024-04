BBB 24: Alane leva nova punição por motivo inacreditável

A sister Alane leva punição na reta final do BBB 24. Entenda o que aconteceu com a jovem para a produção ter que agir

A sister Alane levou mais uma punição na casa do BBB 24, da Globo. Na tarde desta quinta-feira, 11, ela estava na sala de estar quando recebeu o aviso da produção dizendo que ela perdeu estalecas por causa de um erro no reality show.

De acordo com a emissora, ela não devolveu os produtos de maquiagem que usou na festa da noite anterior. “Mas eu falei que ia devolver agora de manhã”, disse ela. Então, Bia tranquilizou a amiga. “Não liga para isso, não. Cinco dias para terminar o programa”, comentou. E a sister desabafou: “Não entendo”.

Alane ainda comentou: “Não vou mais pegar nenhuma maquiagem de festa quando chegar. Nem usei o batom e tomei estalecada. Nem usei o batom! E tomei estalecada por ele”.

View this post on Instagram A post shared by alane dias 🪷 (@alane)

Alane fala sobre medo

Na sala do Big Brother Brasil 24, na noite desta quarta-feira, 10, Alane conversou com Beatriz e revelou que está com medo de ficar de fora da final do reality show da TV Globo. O programa chega ao fim na próxima terça-feira, 16.

O desabafo da bailarina aconteceu após a vendedora, que enfrenta Davi e Isabelle no paredão, perguntar como a sister estava se sentindo. "Amiga, eu estou tentando curtir. Eu estou com muito medo do Paredão de quinta-feira. Estou com medo de não ganhar a prova, morrer na beira e não ir pra final", confessou ela.

Alane afirmou que está tentando ficar mais tranquila para curtir a festa de hoje. "Eu estou tentando curtir hoje. Entendeu? Pelo menos hoje é um dia que estou tranquila, não estou no Paredão", disse a paraense, que acrescentou: "Estou assim, nervosa por ti, não vou negar. Nervosa pelo Paredão de amanhã, mas no geral eu não estou com nenhuma preocupação sobre mim agora", analisou.

Por fim, a bailarina contou que está com medo de não ser escolhida pelo público para ser uma das finalistas do programa. "Estou com medo de não ganhar a prova amanhã e aí não ser escolhida pelo Brasil para estar na final. Pra ficar, sabe?", desabafou.

Beatriz, então, tentou animar a amiga. "Eu sinto no meu coração que você está cotada para a final, mesmo se você não ganhar a prova", afirmou a vendedora.