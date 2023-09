Thiaguinho faz rara aparição sem camisa em dia na praia

Thiaguinho aproveita dia ensolarado para dar um mergulho no mar e ostenta sua beleza ao ser flagrado sem camisa

O cantor Thiaguinho aproveitou a tarde deste domingo, 24, em grande estilo. O artista foi flagrado em uma praia no Rio de Janeiro na companhia de seus amigos, incluindo o jogador de vôlei Bruninho.

Discreto com sua vida pessoal, Thiaguinho fez uma rara aparição em público sem camisa ao ser flagrado apenas de bermuda enquanto tomava o seu mergulho no mar. O astro foi se refrescar na água ao enfrentar o dia ensolarado e quente que fez neste domingo no Brasil.

Atualmente, o cantor namora com a ex-BBB e influenciadora digital Carol Peixinho. Inclusive, ele já foi questionado se pretende se casar e respondeu de modo singelo. "O futuro sempre nos reserva surpresas, mas o importante é viver intensamente cada etapa. Sobre casamento, quem sabe o que o destino reserva, né?", afirmou ele recentemente.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Thiaguinho relembra início do namoro com Carol Peixinho

Discretíssimo, o cantor Thiaguinho pegou os fãs de surpresa ao revelar detalhes sobre a intimidade com Carol Peixinho durante a estreia da novela temporada do Pipoca da Ivete, programa exibido pela Globo.

Em uma entrevista reveladora, o artista contou inclusive como foi o momento em que os dois ficaram pela primeira vez. Ele disse que tudo rolou na casa de um amigo em um momento inusitado.

"Nós nos conhecemos em São Paulo, e o primeiro beijo aconteceu na casa de uns amigos. Nós compartilhávamos um sorvete, até que rolou", contou ele, ainda tímido. Ivete Sangalo então quis saber se tem o costume de cantar para a ex-BBB.

Thiaguinho então surpreendeu ao dizer que não apenas canta, mas também costuma fazê-lo sem nenhuma peça de roupa. "Claro que eu canto pra ela. Aquele voz e violão sem roupa", entregou ele. A apresentadora ficou surpresa. "Adoro! Só no badalo, hein, Thiaguinho!", disparou ela.