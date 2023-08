Thiaguinho fala sobre casamento e ciúmes de Carol Peixinho: ''Surpresas''

Em exclusiva, Thiaguinho fala sobre construir uma família com a ex-BBB Carol Peixinho e revela se eles formam um casal ciumento

Em meio a uma rotina agitada de shows e gravações, o cantor Thiaguinho, que acabou de lançar o EP Tardezinha no Mineirão, mantém um relacionamento admirável com a ex-BBB Carol Peixinho. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o artista comentou sobre a relação deles e até revelou se pretendem se casar, ter filhos e outros planos de casal.

Afinal, nos últimos dias, a influenciadora fitness até postou uma foto do amado e falou sobre imaginar os herdeiros parecidos com eles. Thiaguinho então falou sobre subir ao altar novamente. Em 2015, ele trocou alianças com Fernanda Souza, com quem ficou até 2019 até anunciar o fim da relação.

"O futuro sempre nos reserva surpresas, mas o importante é viver intensamente cada etapa. Sobre casamento, quem sabe o que o destino reserva, né?", declarou o famoso. Ele também falou sobre os planos de carreira: "Meus planos futuros envolvem continuar explorando novas possibilidades na música, talvez até experimentar outros estilos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

E O CIÚMES?

Também na entrevista para a CARAS Digital, Thiaguinho falou sobre conseguir ter um equilíbrio entre o trabalho e o tempo passado com a namorada. O cantor então revelou quem é o mais ciumento da relação: ele ou Carol Peixinho.

"Conciliar minha agenda agitada com o relacionamento com Carol Peixinho demanda equilíbrio e compreensão mútua. Nos apoiamos e entendemos as demandas um do outro" , esclareceu. "Quanto as fãs, Carol é uma mulher super compreensiva, e confiamos muito um no outro", declarou sobre a relação saudável.

É bom lembrar que o casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022 após rumores de que estavam juntos. Este foi o primeiro relacionamento que Thiaguinho teve após o fim do casamento com a atriz e apresentadora Fernanda Souza em 2019.

Leia também:Thiaguinho reflete sobre sucesso e revela: ''Ainda sinto aquele frio na barriga''