Thiaguinho reflete sobre sucesso e revela: ''Ainda sinto aquele frio na barriga''

Em exclusiva, cantor Thiaguinho reflete sobre sucesso ao lançar o EP 'Tardezinha no Mineirão' e faz revelações de bastidores

Após mais de 20 anos de sua participação no talent show Fama, o cantor Thiaguinho celebra sua notoriedade no mundo da música. Um dos nomes mais queridinhos pelos brasileiros, o artista está lançando nesta sexta-feira, 25, o EP ao vivo Tardezinha no Mineirão. Em exclusiva para a CARAS Digital, ele abriu o coração e revelou detalhes de como está se sentindo com mais uma conquista.

Como o nome mesmo já diz, o local escolhido para a gravação efetuada no dia 29 de julho foi o estádio do Mineirão, em Minas Gerais. Realizar um show em um lugar tão grande não é para qualquer um, Thiaguinho então comentou como foi a experiência e até contou que ainda sente o nervosismo antes de subir no palco.

"Se apresentar em um estádio é sempre uma emoção única. Mesmo depois de tantos shows, ainda sinto aquele frio na barriga antes de subir ao palco . Cada estádio tem uma energia diferente, e é uma sensação que nunca me canso de sentir", falou.

Ainda sentindo "borboletas no estômago" antes de subir no palco, o cantor refletiu sobre o sucesso alcançando pelo seu trabalho. "Olhando para trás e vendo o sucesso que o Tardezinha alcançou, sinto uma imensa gratidão no coração. Ver como as pessoas abraçaram esse projeto com tanto carinho é algo que me enche de alegria e realização", mostrou-se realizado.

Para a CARAS Digital, ele ainda contou com exclusividade qual foi o momento mais marcante deste trabalho e se houve problemas que os fãs nem imaginam. "Tardezinha no Mineirão é um momento muito especial em minha carreira. Representa a grandiosidade e a paixão do público mineiro. Uma lembrança marcante desse show foi a energia incrível da plateia cantando junto. Quanto a perrengues nos bastidores, sempre há desafios logísticos, mas a equipe sempre faz o máximo para resolver, sem que isso se reflita na experiência do público", falou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thbarbosa)

Thiaguinho e Fernanda Souza curtem dia com as namoradas na praia

O cantor Thiaguinho e a ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza, demonstraram que a amizade segue firme e forte após o fim do casamento há alguns anos. Recentemente, os dois se encontraram uma praia no Rio de Janeiro na companhia de suas namoradas, Carol Peixinho – que é a amada do cantor – e Duda Porto – que é a eleita da comunicadora.

Esta não foi a primeira vez que os quatro se encontram e mostram a foto do momento especial. Há poucos meses, Fernanda e Thiaguinho reuniram as namoradas em um show e mostraram a foto para os fãs nas redes sociais. “Uma lição de AMOR! Eu acredito no AMOR! AMO a gente! E que assim seja PRA SEMPRE”, escreveu o cantor na legenda postagem. A namorada de Thiago, Carol Peixinho escreveu nos comentários: “Não poderia ser diferente! Nós 4 somos isso! Só AMOR”.

Veja:

Fotos: JC Pereira / AgNews