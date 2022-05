Fernanda Souza faz primeiro post após assumir namoro com Duda Porto

Fernanda Souza abre álbum de fotos de sua rotina nos últimos tempos após revelar que está vivendo um novo amor

CARAS Digital Publicado em 25/05/2022, às 09h41

A apresentadora e atriz Fernanda Souza reapareceu nas redes sociais nesta semana após passar alguns dias sem postar nada desde que revelou que está namorando com Eduarda Porto. Desta vez, a estrela abriu um álbum de fotos de vários momentos de sua rotina, com direito a bastidores de trabalhos e várias selfies.

“Pausa no trabalho para... Trabalhar! Semana ultra produtiva! Agora bora voltar pro trabalho”, disse ela.

Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto no início do mês, quando compartilhou uma foto das duas em clima de romance e também se declarou na legenda.

"Se conhecer e acolher. Cada descoberta sobre si é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós. Amor é amor", disse ela.

Confira os posts de Fernanda Souza: