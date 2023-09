Thiaguinho ousa e revela prática íntima com Carol Peixinho: "Sem roupa"

Thiaguinho ousa e revela prática inusitada do casal; seguidores ficaram surpresos com a informação

Discretíssimo, o cantor Thiaguinho pegou os fãs de surpresa ao revelar detalhes sobre a intimidade com Carol Peixinho durante a estreia da novela temporada do Pipoca da Ivete, programa exibido pela Globo neste domingo, 17.

Em uma entrevista reveladora, o artista contou inclusive como foi o momento em que os dois ficaram pela primeira vez. Ele disse que tudo rolou na casa de um amigo em um momento inusitado.

"Nós nos conhecemos em São Paulo, e o primeiro beijo aconteceu na casa de uns amigos. Nós compartilhávamos um sorvete, até que rolou", contou ele, ainda tímido. Ivete Sangalo então quis saber se tem o costume de cantar para a ex-BBB.

Thiaguinho então surpreendeu ao dizer que não apenas canta, mas também costuma fazê-lo sem nenhuma peça de roupa. "Claro que eu canto pra ela. Aquele voz e violão sem roupa", entregou ele. A apresentadora ficou surpresa. "Adoro! Só no badalo, hein, Thiaguinho!", disparou ela.

Vale lembrar que Carol Peixinho e Thiaguinho namoram há um ano e meio. Inclusive, na época em que assumiram o relacionamento nas redes sociais sociais, o pagodeiro recebeu apoio da ex-mulher, a atriz Fernanda Souza, com quem mantém uma boa relação até hoje.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

PENSAM EM CASAMENTO E FILHOS

Em um relacionamento sério com o cantor Thiaguinho, recentemente, Carol Peixinho comentou sobre o desejo de ter filhos com o cantor. Vale lembrar que o casal assumiu o namoro em fevereiro de 2022 após rumores de que estavam juntos. Recentemente, a ex-BBB e o artista trocaram declarações no Domingão.

"Fazer uma declaração para Thiago André, pessoa física e pessoa jurídica, não é muito difícil, sabe? Vem tudo com muita leveza, muito sentimento, um turbilhão de emoções para falar deste homem incrível, que é um super filho, super irmão, superamigo, um super patrão, um super cantor que a gente ama, quer estar perto, que faz músicas incríveis, que eternizam na nossa vida... E um super namorado, parceiro de vida, que é tão bom compartilhar a vida com você, meu amor. A gente se agradece todos os dias por esse encontro. Estou muito feliz de estar fazendo essa homenagem para você e te parabenizar pelo sucesso de sempre, pelos 20 anos de carreira, te amo muito, meu amor", falou ela.