Pai de três crianças, Zé Felipe encanta web com nova tatuagem em homenagem aos seus filhos com Virginia Fonseca; confira o resultado!

O cantor Zé Felipe está mais do que feliz com a nova gravidez de sua esposa, a influenciadora digital Virginia Fonseca. Nesta quinta-feira, 18, o filho de Leonardo contou que fez uma nova tatuagem em homenagem aos seus filhos, Maria Alice, de 2 anos, MariaFlor, de 1, e JoséLeonardo, que ainda está para nascer.

Em seu perfil oficial do Instagram, o artista apareceu sem camisa e exibiu o resultado da nova arte em sua pele. Em seu pescoço, Zé tatuou "A + F = M²", como uma brincadeira com o nome de suas pequenas. Ele ainda adicionou JL, com as iniciais de seu caçula, que nascerá ainda este ano. A adição fica perto da sua tattoo escrito "Vi", em homenagem a sua esposa.

"Jesus é rei", escreveu o famoso na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores se encantaram com o resultado da tatuagem. "'Vi' 'A+F= M²' e 'JL' um do ladin do outro, que FOFURA! Agora tá completo", disse um internauta. "Lindooo, amei as tatuagens novas", declarou outro. "Tá a cara do João Guilherme", disparou mais um, notando a semelhança entre Zé e seu irmão.

Confira o resultado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé (@zefelipecantor)

Virginia Fonseca compra bolsa caríssima e super exclusiva

Mais cedo nesta quinta-feira, 18, Virginia Fonseca impressionou seus seguidores ao mostrar sua mais nova aquisição de luxo em suas redes sociais. A esposa de Zé Felipe contou que adquiriu mais uma bolsa caríssima e o valor do item chocou seus fãs.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, a empresária surgiu com uma bolsa Kelly, da grife Hermès, avaliada em torno de R$ 100 mil. A nora de Leonardo optou pelo clássico modelo preto e ficou super contente ao mostrar o acessório em vídeo.

"É minha primeira Kelly. Não tinha porque não achava tão bonita, mas vi essa e fiquei alucinada. Que bolsa maravilhosa. Tem que trabalhar mesmo, porque senão, esquece", disse a loira ao admirar sua bolsa, além de pulseira e cinto, que veio de brinde.

Na legenda do vídeo, Virginia ainda brincou ao usar o item como um incentivo para trabalhar. "Bora trabaiá para manter nossos mimos né... pois nascemos guerreiras e não herdeiras", disse a influenciadora.