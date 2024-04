Virginia registra passeio com as filhas antes de viajar: "Coração apertado"

Antes de realizar mais uma viagem à trabalho, Virginia Fonseca aproveitou passeio ao lado das filhas e derreteu a web com os registros

Nesta segunda-feira, 22, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores detalhes de sua rotina antes de encarar mais uma viagem à trabalho! Em fotos publicadas em seu perfil oficial no Instagram, a famosa surgiu se divertindo ao lado de Maria Alice e Maria Flor.

"Indo para SP para mais uma semana intensa de gravação, mas antes rolou uma caminhada com a Tota Alice e natação com a Tota Flor!!! Amo vocês demaisss minhas princesas e o coração ta apertado de ter q ir, mas faz parte da vida né?! Afinal, é tudo por vocês e pra vocês @mariasbaby @zeleonardo", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, os fãs se derreteram pelas pequenas. "Mãezona", afirmou a sogra Poliana. "A Maria Alice com essa franja ficou parecida mais ainda com a Virgínia", comentou uma internauta. "Você é uma mãe maravilhosa, Vi ! Deus abençoe", disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca (@virginia)

Virginia surpreende Zé Felipe com 26 presentes caríssimos em aniversário

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca surpreendeu o marido, o cantor Zé Felipe, em seu aniversário de 26 anos, comemorado ao lado da família no último domingo, 21, em uma festa com o tema 'ET'. Para celebrar o novo ciclo de vida do companheiro, a famosa selecionou 26 itens para combinar com a idade do amado e o presenteou na data especial.

Os preparativos para a surpresa foram registrados em vídeo e publicado em seu canal no YouTube, que já soma mais de 11 milhões de inscritos. Nas imagens compartilhadas, Virginia revela que comprou presentes luxuosos de grandes marcas luxuosas como Balmain, Rolex, Balenciaga e Louis Vuitton.

Ao longo do registro, a apresentadora do SBT explicou como surgiu a ideia: "No início, eu ia dar coisas que eu achava que ele ia gostar, e já tinham cinco presentes. Cheguei em São Paulo e tive a ideia: 'se vou dar cinco, por que não 26?'. São coisas que ele gosta, tem tênis, blusas, joias, relógios, boné, mala", detalhou ela.

Além dos presentes da esposa, Zé Felipe também ganhou algumas lembrancinhas dos filhos, Maria Alice, de dois anos, Maria Flor, de um, e do caçula José Leonardo, que ainda está sendo gerado. No vídeo, é possível perceber que o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha ficou bastante contente com a surpresa.